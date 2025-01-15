المبعوث الأممي يقدم إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن بشأن آخر المستجدات في اليمن مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار وزارة الداخلية.. إحالة مسئولين في رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي وترقية موظفين آخرين مجلس القيادة.. اقرار خطة الإنقاذ الإقتصادي وخطة إعلامية وتوجيهات أخرى تخص حضرموت أكثر 5 محافظات في اليمن تشهد صقيع وبرد شديد خلال الساعات القادمة من هو الملياردير وفيق رضا الذي استقبله الشرع؟ و ارتبط اسمه بـ صفقة اليمامة نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024 سارية لمدة 20 عاما… اتفاقية استراتيجية بين روسيا وإيران روسيا تشن هجوم واسع بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا وكييف تصدر إنذارا جويا 3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول واشتعال صدامات مع أنصاره
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء ، عن فتح مزاد لبيع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي يوم الإثنين القادم .
ودعا البنك الراغبين في الإشتراك بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة (Refinitiv) الإلكترونية..مشيراً إلى أن البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة( Refinitiv) سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
وأوضح إعلان البنك، أن مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف دولار بحيث لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30 بالمائة من إجمالي قيمة المزاد..مؤكداً أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
ووفق الإعلان، يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.
يأتي ذلك مع تواصل انهيار قيمة العملة الوطنية حيث اقترب سعر الدولار الواحد في عدن من حاجز 2200 ريال، وهس ادنى قيمة على الإطلاق، وفق ما رصده محرر مأرب برس.