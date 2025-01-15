مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء ، عن فتح مزاد لبيع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي يوم الإثنين القادم .

ودعا البنك الراغبين في الإشتراك بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة (Refinitiv) الإلكترونية..مشيراً إلى أن البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة( Refinitiv) سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

وأوضح إعلان البنك، أن مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف دولار بحيث لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30 بالمائة من إجمالي قيمة المزاد..مؤكداً أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

ووفق الإعلان، يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.

يأتي ذلك مع تواصل انهيار قيمة العملة الوطنية حيث اقترب سعر الدولار الواحد في عدن من حاجز 2200 ريال، وهس ادنى قيمة على الإطلاق، وفق ما رصده محرر مأرب برس.