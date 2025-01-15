المبعوث الأممي يقدم إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن بشأن آخر المستجدات في اليمن مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار وزارة الداخلية.. إحالة مسئولين في رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي وترقية موظفين آخرين مجلس القيادة.. اقرار خطة الإنقاذ الإقتصادي وخطة إعلامية وتوجيهات أخرى تخص حضرموت أكثر 5 محافظات في اليمن تشهد صقيع وبرد شديد خلال الساعات القادمة من هو الملياردير وفيق رضا الذي استقبله الشرع؟ و ارتبط اسمه بـ صفقة اليمامة نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024 سارية لمدة 20 عاما… اتفاقية استراتيجية بين روسيا وإيران روسيا تشن هجوم واسع بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا وكييف تصدر إنذارا جويا 3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول واشتعال صدامات مع أنصاره
احالت وزارة الداخلية بالعاصمة عدن، اليوم الاربعاء اثنين من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، الى المجلس التأديبي.
جاء ذلك في اجتماع برئاسة وكيل قطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية، اللواء الركن عبد الماجد العامري، ناقش سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وفروعها بالمحافظات المحررة.
واستعرض الوكيل العامري، نتائج التحقيقات في عدد من المخالفات التي تم رصدها في رئاسة المصلحة وبعض الفروع، وصدور قرار وزير الداخلية المتعلق بنتائج التحقيق والذي تضمن إحالة اثنين من رئاسة المصلحة إلى المجلس التأديبي، بالاضافة إلى عمل إقرارات وتعهدات لتسعة من موظفي فروع المصلحة بالمحافظات المحررة، بعدم مخالفة اللوائح والقوانين مع توجيه انذار خطي للمتورطين في تلك المخالفات.
وأشاد العامري، بجهود كوادر المصلحة في كافة الفروع..مثمناً دورهم في تحسين مستوى الخدمات رغم التحديات التي تواجههم..مشدداً على ضرورة تسهيل الخدمات للمواطنين، والالتزام بالشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.
كما أشار الى قرارات وزير الداخلية بترقية عدد من موظفي فروع المصلحة تقديراً لتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم..مؤكداً أن القرارات تأتي ضمن سياسة الوزارة لتحفيز الكوادر المتميزة.