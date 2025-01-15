وزارة الداخلية.. إحالة مسئولين في رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي وترقية موظفين آخرين

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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احالت وزارة الداخلية بالعاصمة عدن، اليوم الاربعاء اثنين من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، الى المجلس التأديبي.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة وكيل قطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية، اللواء الركن عبد الماجد العامري، ناقش سير العمل في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وفروعها بالمحافظات المحررة.

واستعرض الوكيل العامري، نتائج التحقيقات في عدد من المخالفات التي تم رصدها في رئاسة المصلحة وبعض الفروع، وصدور قرار وزير الداخلية المتعلق بنتائج التحقيق والذي تضمن إحالة اثنين من رئاسة المصلحة إلى المجلس التأديبي، بالاضافة إلى عمل إقرارات وتعهدات لتسعة من موظفي فروع المصلحة بالمحافظات المحررة، بعدم مخالفة اللوائح والقوانين مع توجيه انذار خطي للمتورطين في تلك المخالفات.

وأشاد العامري، بجهود كوادر المصلحة في كافة الفروع..مثمناً دورهم في تحسين مستوى الخدمات رغم التحديات التي تواجههم..مشدداً على ضرورة تسهيل الخدمات للمواطنين، والالتزام بالشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.

كما أشار الى قرارات وزير الداخلية بترقية عدد من موظفي فروع المصلحة تقديراً لتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم..مؤكداً أن القرارات تأتي ضمن سياسة الوزارة لتحفيز الكوادر المتميزة.