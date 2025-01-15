أكثر 5 محافظات في اليمن تشهد صقيع وبرد شديد خلال الساعات القادمة

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، من تأثر اليمن بموجة تبريد، وذلك وفقاً لصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية المختلفة.

توقع المركز في نشرته التحذيرية لمدة 72 ساعة، والصادرة عنه الثلاثاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبه أجواء شديدة البرودة وتشكّل الصقيع، بحيث تصل درجات الحرارة خصوصاً المحسوسة منها إلى 0 C° على محافظات (ذمار، صنعاء، عمران، البيضاء وصعدة).

وتوقع المركز أيضاً، أن تصل درجات الحرارة إلى أقل من 5 C° على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات (المهرة، حضرموت وشبوة)، بينما تعم أجواء باردة إلى باردة جداً على بقية المناطق خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر.

ووجه مركز التنبؤات الجوية، تحذيراً للمواطنين من الأجواء شديدة البرودة، وأنه عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن، وكذا للأخوة المزارعين والنحالين ومربي الماشية في المناطق المذكورة أعلاه من الانخفاض في درجات الحرارة، وأنه عليهم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية ممتلكاتهم.