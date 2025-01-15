22 شهيدا منذ الفجر في قصف إسرائيلي مكثف على غزة

الأربعاء 15 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفادة قناة الجزيرة -الأربعاء- باستشهاد 22 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث تصاعدت وتيرة القصف مع اقتراب التوصل لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 63 فلسطينيا استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر أمس الثلاثاء.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين 5 بينهم 3 من عائلة واحدة، وإصابة آخرين فجر اليوم في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما استشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بالنادي الأهلي بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفاد المراسل بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ومع تواتر التصريحات عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات في الأيام الثلاثة الأخيرة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة