السفير اليمني بالدوحة يبحث مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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كثف السفير اليمني بدولة قطر من مباحثاته مع عدد من المسئولين القطريين خلال اليومين الماضية، حيث بحث سفير الجمهورية اليمنية في الدوحة، راجح حسين فرحان بادي، مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، مريم بنت علي بن ناصر المسند، الإثنين، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وحسب ما ذكرته وكالة "قنا" فقد ناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية لقطرية نايف بن عبدالله العمادي، والدكتور أحمد مرعي، ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /الأوتشا/ بالدوحة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الجهود الإنسانية والتعاون الدولي لدعم الشعب اليمني.

وأكد الحاضرون في الاجتماع على متانة العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، حسب الوكالة ذاتها.

ويوم امس أجرى السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجع بادي مباحثات مع السيد فهد حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية تطرقت للمشاريع الهامة المزمع تنفيذها في اليمن خلال الفترة القادمة .

وفي اللقاء شدد بادي على أهمية تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من الأشقاء في دولة قطر إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك قبل دخول فصل الصيف القادم.