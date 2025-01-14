تعرف على القائمة الكاملة للأسماء الخليجية التي توجت في حفل Joy Awards 2025

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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مع اقتراب العد التنازلي لأضخم أحداث موسم الرياض، يتأهب الجمهور لاستقبال حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 الذي يشهد حضورًا عربيًا من نجوم الفن والمشاهير.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، قد أعلن منذ عدة أشهر عن أسماء 8 مكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وجاء الإعلان عبر تغريدة نشرها على منصة إكس، قال فيها:

"إن شاء الله سيتم تكريم النجوم الغاليين علينا في Joy في موسم الرياض القادم، إذا الله عطانا وعطاهم عمر بإذن الله."

قائمة أسماء المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في Joy Awards

ومن أبرز المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ما يلي:

1. الفنان سعد خضر المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في Joy Awards

يأتي الفنان السعودي سعد خضر كأحد أبرز الشخصيات المكرَّمة في حفل Joy Awards تقديرًا لمسيرته الفنية الزاخرة بالإنجازات، يُعد سعد خضر أول من قدّم فيلمًا سينمائيًا سعوديًا بعنوان "موعد مع المجهول"، حيث قام بكتابة القصة وإنتاجها، إلى جانب إسهاماته الواسعة في مجالي الدراما والإذاعة.

نشأته ومسيرته وُلد سعد خضر في مكة المكرمة عام 1946، لكنه عاش ودرس في مدينة الرياض، قبل دخوله المجال الفني، تنقل بين عدة وظائف؛ حيث عمل في القوات المسلحة السعودية، ثم في وزارة الصحة.

بداياته الفنية بدأت رحلته في عالم الفن مع افتتاح إذاعة الرياض، حيث قدّم عددًا من البرامج الإذاعية، وعندما انطلق التلفزيون السعودي، انضم إليه وبدأ مشواره عبر برامج الأطفال، قدّم عددًا من المشاهد التمثيلية إلى جانب الفنان أحمد الهذيل، وبرز بدور شخصية "فرج الله"، التي اشتهر بها بين الجمهور.

جوائز Joy Awards 2025.. القائمة الكاملة لأسماء المرشحين في الدورة الخامسة الفنان محمد الطويان المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في Joy Awards

الفنان السعودي محمد الطويان، أحد الأسماء البارزة في الدراما السعودية، نجح في الجمع بين التمثيل والتأليف، إضافة إلى موهبة أخرى قد لا يعرفها كثيرون، وهي كونه فنانًا تشكيليًا.

وُلد الطويان عام 1945 في مدينة بريدة، كبرى مدن منطقة القصيم، وأكمل دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى السعودية ليبدأ مسيرة فنية مميزة، ومتزوج وله أربعة أبناء: فراس، وليد، وائل، وراكان.

بداية مشواره الفني وتأثيره في الدراما السعودية انطلقت مسيرة محمد الطويان الفنية في الستينيات، ليصبح أحد رموز تطور الدراما السعودية، بمشاركته في عدد كبير من الأعمال التي تركت بصمة مميزة، ساهم في اكتشاف العديد من المواهب الفنية التي أصبحت جزءًا من المشهد الدرامي السعودي.

في عام 2024، تم تكريمه خلال افتتاح المهرجان السينمائي الخليجي بدورته الرابعة، حيث حصل على جائزة تقديرية عن إسهاماته وأعماله المتميزة.

أعماله وأدواره المميزة بدأ الطويان في تقديم أعماله الفنية من خلال عدد من السهرات، منها سهرة "السعد وعد"، حيث تألق في دور "حظيظ"، وهو الدور الذي جعله يُعرف بهذا الاسم لفترة طويلة بين جمهوره نظرًا لنجاحه الكبير في تجسيده.

وضم "السعد وعد" نخبة من الفنانين من السعودية والأردن، مثل: الفنانة إيمان صفا، داوود جلاجل، عبدالرحمن المقرن، سميرة خوري، والراحل بكر الشدي، ومن إخراج عروة زريقات، وتأليف عصام خوقير، وسيناريو فؤاد الشوملي.

الفنان عبد الرحمن الخطيب المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في Joy Awards

عبد الرحمن الخطيب، الفنان السعودي المعروف، هو ممثل ومنتج وعضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للمنتجين والموزعين السعوديين، وُلد في عام 1949، وساهم طوال مسيرته في إثراء الساحة الفنية السعودية عبر العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية.

البدايات الفنية بدأ الخطيب مشواره الفني من خلال برنامج "أمن وأمان"، الذي كان بوابة دخوله إلى عالم الفن. سرعان ما انتقل إلى المسرح وشارك في مسرحية "طبيب بالمشعاب"، التي كانت من إخراج وتأليف إبراهيم الحمدان، وشارك في بطولتها إلى جانب نجوم مثل محمد العلي، علي إبراهيم، ومحمد الطويان.

أعمال متنوعة وإسهامات بارزة إلى جانب الدراما والمسرح، شارك عبد الرحمن الخطيب في عدد من السهرات التلفزيونية، مما أبرز قدراته التمثيلية وأثرى مسيرته الفنية، كما كان له دور فعّال في الإنتاج، حيث عمل على تطوير صناعة الترفيه في السعودية من خلال عضويته في الجمعية السعودية للمنتجين والموزعين السعوديين.

الفنان علي إبراهيم المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في Joy Awards

ولد الفنان السعودي علي إبراهيم في الرياض عام 1946، وهو من أبرز الفنانين القدامى في المملكة العربية السعودية وأحد رواد الدراما والمسرح. على مدار مسيرته الفنية، قدّم العديد من الأعمال المتميزة في مجالات الإذاعة، الدراما، المسرح، تقديم البرامج، وحتى السينما، ليصبح من الأسماء الراسخة في المشهد الفني السعودي.

مواهب متعددة علي إبراهيم ليس فقط ممثلًا، بل هو أيضًا فنان تشكيلي وكاتب مسرحي وتلفزيوني وإذاعي، كما عمل في بداية حياته المهنية في المجال التعليمي كمعلم تربية فنية. تنوعت مواهبه وإسهاماته بين الفنون التشكيلية والأعمال الفنية المتنوعة، مما جعله شخصية فريدة ذات بصمة في مختلف مجالات الفنون.

حياة عائلية غنية على المستوى الشخصي، لعلي إبراهيم عائلة كبيرة، حيث له من الأبناء: غادة، فوزي، إبراهيم، أمل، ثامر، باسم، منى، وسارة، الذين يشكلون جزءًا من إرثه العائلي بجانب إرثه الفني.

إرث فني خالد بفضل مسيرته المليئة بالعطاء والإبداع، يُعتبر علي إبراهيم نموذجًا يُحتذى به في تنمية الفنون السعودية، وواحدًا من أبرز المساهمين في تطوير المسرح والدراما في المملكة.

الفنان إبراهيم الصلال

المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في Joy Awards

ولد الفنان السعودي إبراهيم الصلال عام 1940، ويُقيم في دولة الكويت، حيث كان من روّاد الحركة المسرحية هناك. حصل على دبلوم السكرتارية وعلوم الإدارة من بريطانيا، مما أضاف إلى شخصيته الثقافية والفنية.

إسهامات فنية متنوعة قدّم الصلال العديد من الأعمال المميزة في المسرح والدراما، ليصبح أحد الأسماء البارزة في تاريخ الفنون الخليجية. ورغم إعلانه اعتزال التمثيل في وقت سابق بسبب حالته الصحية، عاد مرة أخرى إلى الساحة الفنية بعد أن أقنعه وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الصباح والفنان عبدالعزيز المسلم، ليشارك في مسلسل "الليوان".

حياة عائلية للفنان إبراهيم الصلال أربعة أبناء: خالد، مزعل، أحمد، وعبدالناصر، الذين يشكلون جزءًا من دعمه الدائم خلال مسيرته الطويلة.

إرث لا يُنسى يمثل إبراهيم الصلال رمزًا للعطاء الفني في الخليج العربي، حيث ساهمت أعماله المسرحية والدرامية في تعزيز قيمة الفن والثقافة في المنطقة.

الفنانة مريم الصالح المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في Joy Awards

ولدت الفنانة الكويتية مريم الصالح عام 1946، وحصلت على دبلوم معهد الدراسات المسرحية، بالإضافة إلى بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية وماجستير في الإخراج من جامعة بريستول، وبدأت حياتها المهنية في وزارة الصحة قبل أن تنتقل للعمل في الإذاعة، حيث مارست الإخراج إلى جانب التمثيل.

البدايات الفنية اقتحمت مريم الصالح عالم الفن وهي في سن صغيرة، من خلال خشبة المسرح. وتعد واحدة من أوائل النساء الكويتيات اللواتي وقفن على المسرح إلى جانب الفنانة الراحلة مريم الغضبان، في مسرحية "صقر قريش"، ما جعلها من أوائل النساء الرائدات في المسرح الكويتي.

الحياة الشخصية مريم الصالح أم لابنين، هما نواف وصقر، وقد واجهت تحديات صحية عندما أُصيبت بمرض السرطان، لكنها خضعت للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وتغلبت على المرض.

إرث فني خالد تُعد مريم الصالح إحدى أعمدة الفن في الكويت والخليج العربي، حيث أثرت الحركة المسرحية والفنية بموهبتها وعزيمتها، لتبقى مثالًا يُحتذى به في التحدي والابتكار.

المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في Joy Awards

ولد الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل عام 1953، وبدأ رحلته في عالم الفن من خلال الانضمام إلى "فرقة مسرح الخليج العربي". برز في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن الخليجي.

أعماله المسرحية والتلفزيونية قدّم العقل أعمالًا مميزة على مسرح الطفل ومسرح الكبار، حيث أسهم في تقديم مسرحيات شكلت جزءًا كبيرًا من ذاكرة الأجيال.

إسهاماته في عالم الدبلجة إلى جانب التمثيل، كان للعقل حضور بارز في دبلجة الأعمال الكرتونية الشهيرة، التي أحبها الجميع، ومنها "عدنان ولينا"، "الرجل الحديدي"، "صفر صفر"، و"أساطير في قادم الزمان"، ليصبح صوته جزءًا من ذكريات الطفولة للكثيرين.

الحياة الشخصية عبد الرحمن العقل أب لستة أبناء: جاسم، خالد، سالم، عبد الله، فيصل، وغالية، وقد نجح في الموازنة بين حياته الأسرية ومسيرته الفنية الزاخرة بالإنجازات.

إرث فني خالد عبد الرحمن العقل يعد أحد أبرز النجوم في تاريخ الفن الكويتي، حيث ساهم في تطوير الدراما والمسرح، وترك إرثًا فنيًا سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.

المكرمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في Joy Awards

يعتبر الفنان القطري غانم السليطي من أبرز الأسماء في الفن الخليجي. بدأ مشواره الفني من خلال المسرح، حيث قدم عددًا من الأعمال المسرحية التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

تألق في الدراما وتقديم البرامج بعد نجاحه في المسرح، انتقل السليطي إلى عالم الدراما، وشارك في العديد من الأعمال التي لا تزال محفورة في ذاكرة جمهوره في الخليج. بالإضافة إلى التمثيل، خاض تجربة تقديم البرامج، مما أظهر جانبًا آخر من موهبته المتعددة.

إسهامات مهنية بارزة عمل السليطي في عدة مناصب، منها قارئ نصوص في تلفزيون قطر، ثم رئيسًا لقسم النصوص، ومراقبًا للدراما في التلفزيون القطري. حاليًا، يشغل منصب خبير أول للفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.

غانم السليطي والد لفيصل ومبارك، كما كان لديه ابن ثالث، محمد، الذي وافته المنية.

أعمال تركت بصمة في الذاكرة الخليجية

السليطي تعاون مع الفنان الراحل عبد العزيز جاسم في العديد من الأعمال الفنية المشتركة، التي أصبحت جزءًا من الإرث الثقافي والفني الخليجي، وحظيت بتقدير كبير من الجمهور والنقاد على حد سواء