ملتقى الفنانين والأدباء ينظم المؤتمر الفني والأدبي الثاني للأدب والفن المقاوم بمأرب

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار/ خاص

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نظم ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين، اليوم بمدينة مأرب، المؤتمر الفني والأدبي الثاني للأدب والفن المقاوم بمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء والأكاديميين والمثقفين.

وفي افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت شعار(دور الفن والأدب في إسناد المعركة الوطنية) أشار رئيس الملتقى طه الرجوي، إلى أن المؤتمر يعكس حرص الملتقى على خدمة وتخليد الشعر الجمهوري المقاوم، وتأكيد على أهمية القصيدة منذُ الوهلةِ الأولى التي كانت مساندةً ومحفزةً للجيشِ اليمني والمقاومة، في مُواجهة لمليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعِهِا السلاليّ.

ودعا إلى العمل بجدية نحو وحدة الصف وإعادة بناء الوعي الجمعي للدولة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها،ولكون الأدب والفن ملهم الجيوش ومثبت الخطى في المواجهة،والصائغ لفكر الأجيال، وضمير الوطن الحي، وما يقدمه يعد إسهاما فاعلا في خطوط المواجهة الوطنية... مثمِّنا الدور الريادي لأدباء اليمن ومثقفيه وفنانيه الذين يناضلون بالكلمة ويحافظون على الهوية الوطنية ويقاومون كل أشكال الاستبداد.

من جانب آخر تناول الصحفي والكاتب جمال أنعم أهمية ومكانة الأدب باعتباره عصب الحياة،ودوره في تنوير المجتمعات لايقل عن دور البندقية في المعركة الوطنية وحمله رسالة وعي خلاق،يصنع الفكر ويصوغ الرؤى والتوجهات بما يحمله من اهداف ومبادىء سامية.

كما أوضح أنعم موقف الأدب والشعر ودوره الثابت المؤيد والمساند للجيش والمقاومة كرافعة أساسية لمشروع التحرير والبناء، وضرورة التزام الشعراء والأدباء أفرادا ومؤسسات بالثوابت الوطنية، وإذكاء روح النضال والمقاومة أدبيا وثقافيا وفكريا.

وشدد على ضرورة توثيق الشعر المقاوم الذي حمل في ثناياه القضايا الوطنية لدرجة التضحية بالنفس،كونه محل احتماء وحماية للهوية، والنبراس الفاعل في المعركة الوطنية، مؤكدا أهمية إحياء تراث الشهداء الأدباء والكتاب والشعراء ،وتضمين نصوصهم في المناهج التعليمية، بما يمكن من المساهمة في صياغة الفكر والوعي الثوري.

ودعا إلى استيعاب الكفاءات من الأدباء والمثقفين في المؤسسات الإعلامية والثقافية وتمكينهم من القيام بمهام التوعية والتنوير وبث روح المقاومة ومجابهة ثقافة الاستسلام.

وطالب في محاضرته القوى والتنظيمات السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بتوحيد الصف ونبذ الخلافات والالتفاف حول مشروع التحرير واستعادة الدولة، والانخراط في مشروع وطني، يضع المقاومة الشاملة العسكرية والسياسية والإعلامية والثقافية عنواناً له.

كما القيت في المؤتمر قصيدة ثوربة للشاعر مجيب الرحمن غنيم، تناول فيها وضع البلاد ،وأهمية تعاضد الكلمةوالبندقية في القضايا الوطنية المصيرية في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما استعرض المؤتمر ريبورتاجاً تناول إنجازات وأعمال وإصدارات ملتقى الفنانين والأدباء خلال الأربع السنوات الماضية.