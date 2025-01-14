بمشاركة أكثر من 100 دولة و280 جهة عارضة اليمن تشارك في مؤتمر ومعرض الحج 1446هـ بجدة

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شاركت الجمهورية اليمنية في مؤتمر ومعرض الحج 1446هـ، في نسخته الرابعة بمدينة جدة، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية بالتنسيق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 100 دولة و280 جهة عارضة.

ترأس وفد اليمن وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وبحضور وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش.

ويهدف المؤتمر، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير، إلى مناقشة تطوير خدمات الحج عبر 75 جلسة حوارية. ويركز على قضايا مثل الاستدامة، الذكاء الاصطناعي، الحلول الرقمية، وتشجيع الابتكار في قطاع الحج، بمشاركة كبرى الشركات الدولية والمحلية ومكاتب شؤون الحجاج.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيبة، أن مشاركة اليمن تأتي لتعزيز التعاون واستكشاف الخدمات المقدمة، بما يشمل السكن في مكة والمدينة، ووسائل النقل، والإعاشة، والخدمات المقدمة في مخيمات المشاعر المقدسة. كما أشار إلى أهمية هذا المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات مع نخبة من الأكاديميين والباحثين والجهات المتخصصة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويعد المؤتمر فرصة لتبني حلول مبتكرة تساهم في رفع كفاءة أداء القطاعات المختلفة المعنية بخدمة الحجاج، وتطوير البنية التحتية والخدمات لضمان تجربة متميزة لضيوف الرحمن.