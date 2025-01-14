تحركات وتحضيرات للمسابقة القرآنية المركزية تجريها وزارةالأوقاف دعما لمعركة الوعي ضد مشاريع التطرف والإرهاب

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقش إجتماع عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ، الشيخ حسن الشيخ، الإستعدادات والتحضيرات الجارية لإجراء المسابقة القرآنية المركزية (اقراء ورتل) التي من المقرر إقامتها في عدن للفائزين في التصفيات الأولية على مستوى المحافظات .

وتطرق الإجتماع، إلى سير التصفيات الأولى وقوائم المشاركين والفائزين وكذا مهام اللجان والمتطلبات الضرورية لإنجاح مهامها بما ينعكس بشكل إيجابي على سير المسابقة .

وخلال الإجتماع، أكد وكيل الوزارة، رئيس اللجنة التحضيرية، على أهمية تكاتف جهود الجميع وتضافرها في سبيل إنجاز هذا المشروع الذي يأتي في إطار جهود الوزارة في إبراز نماذج قرآنية متميزة تسهم في نشر الثقافة الإسلامية السمحاء في المجتمع وتساهم في دعم معركة الوعي ضد مشاريع التطرف والإرهاب والطائفية، والعنصرية التي تتبناها ميليشيا الحوثي الإرهابية .

وأوضح الشيخ حسن الشيخ، أن الفائزين في المسابقة المركزية سيشاركون في برنامج "اقراء ورتل" الذي سيبث خلال شهر رمضان الكريم وسيمثلون البلاد في المسابقات الدولية لحفظ القران الكريم وتلاوته.. مشدداً في هذا الصدد على أهمية مساهمة الجميع في إنجاح هذه الفعالية التي تساهم في خلق مجتمع تسوده قيم القرآن الكريم وأخلاقه العظيمة.