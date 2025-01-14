الحوثيون يحشدون عناصرهم وآلياتهم العسكرية تحت غطاء النكف القبلي لدعم فلسطين .. ارتفاع درجة التوتر والقلق الحوثي

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت مديرية السياني بمحافظة إب (وسط اليمن) صباح اليوم حشوداً عسكرية كبيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية، حيث قامت بتجميع عناصرها وآلياتها الثقيلة في منطقة سائلة نخلان.

وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه أحد الجبال في المنطقة، مبررة ذلك بما وصفته بـ"النكف القبلي" لدعوة أبناء المديرية للالتفاف حول الجماعة ودعمها.

وأكدت المصادر أن المليشيات وصفت هذا التحرك في إطار "مساندة قضية فلسطين"، في محاولة لتوسيع نفوذها.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر في المحافظة واستمرار الحوثيين في استغلال القبائل اليمنية لتنفيذ أجندتهم وسط انتقادات واسعة من السكان الذين يرفضون تحويل مناطقهم إلى ساحات للحشد العسكري.

هذا وتعد محافظة إب واحدة من المناطق التي تسعى المليشيات إلى فرض سيطرتها الكاملة عليها من خلال حملات الحشد والاستقطاب، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.