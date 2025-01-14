الحوثيون يحشدون عناصرهم وآلياتهم العسكرية تحت غطاء النكف القبلي لدعم فلسطين .. ارتفاع درجة التوتر والقلق الحوثي حزب المؤتمر بمأرب يدين استيلاء أحد النافذين لأرضية خاصة به ويتوعد بالتوجه للقضاء ''بيان'' عضو مجلس نواب يتهم أعضاء في مجلس القيادة برفض انعقاد جلسات البرلمان داخل اليمن تصريحات قطرية مبشرة بشأن موعد اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقرير حديث: أكثر من مليون مهاجر أفريقي عبروا إلى اليمن على الرغم من الحروب والمخاطر والصراعات قائد القيادة المركزية الأمريكية ''سنتكوم'' في مهمة عسكرية إلى مصر والسعودية تسريب بعض بنود الصفقة واتفاق وقف الحرب على غزة تعرف على أقوى جيوش العالم.. تركيا تتقدم على إسرائيل ومصر الأولى عربيا تعلن عن إقامة مجانية ورواتب كبيرة لمن يجيد هذه المهن .. لا تفوتك الفرصة قدم الان إثيوبيا تقترب من تصدير الكهرباء إلى دولة رابعة.. ودور مهم لسد النهضة
شهدت مديرية السياني بمحافظة إب (وسط اليمن) صباح اليوم حشوداً عسكرية كبيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية، حيث قامت بتجميع عناصرها وآلياتها الثقيلة في منطقة سائلة نخلان.
وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه أحد الجبال في المنطقة، مبررة ذلك بما وصفته بـ"النكف القبلي" لدعوة أبناء المديرية للالتفاف حول الجماعة ودعمها.
وأكدت المصادر أن المليشيات وصفت هذا التحرك في إطار "مساندة قضية فلسطين"، في محاولة لتوسيع نفوذها.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر في المحافظة واستمرار الحوثيين في استغلال القبائل اليمنية لتنفيذ أجندتهم وسط انتقادات واسعة من السكان الذين يرفضون تحويل مناطقهم إلى ساحات للحشد العسكري.
هذا وتعد محافظة إب واحدة من المناطق التي تسعى المليشيات إلى فرض سيطرتها الكاملة عليها من خلال حملات الحشد والاستقطاب، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.