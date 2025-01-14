عضو مجلس نواب يتهم أعضاء في مجلس القيادة برفض انعقاد جلسات البرلمان داخل اليمن

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف برلماني يمني أن بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يرفضون عقد جلسات البرلمان، في اليمن، المعطل عمله منذ فترة طويلة.

وقال البرلماني شوقي القاضي في منشور رصده محرر مأرب برس على حسابه في منصة إكس، انه في منتصف أغسطس 2023 تجهز أعضاء مجلس النواب للسفر إلى العاصمة عدن، واستلموا تذاكر السفر، لكن وقبل السفر بيوم فوجئوا بأن بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي (لم يسميهم) رفض انعقاد جلسات البرلمان، فأبلغونا بالتأجيل. مضيفا ''وإلى اليوم منتصف يناير2025 لم تنعقد جلساتنا''.

ووفق القاضي فإن أحد أهم أسباب تعطيل دور البرلمان منذ الرئيس هادي وإلى اليوم في زمن مجلس القيادة الرئاسي هو الفساد ونهب ملايين الدولارات ومليارات الريالات.

وتزامنا مع نشر تقارير رسمية بقضايا فساد كبيرة اورد شوقي القاضي خطوات قال انها قانونية لمكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة والجهات التالية:

-اللجان البرلمانية المعنية، ومجلس النواب.

-الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

- الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

-تيابة الأموال العامة.

-اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

-تقييم وتقويم وإصلاح إدارات وأداء البنك المركزي

- تقييم وتقويم وإصلاح وزارة_المالية وأجهزتها ومؤسساتها وأهمها: مصلحة الجمارك، الضرائب، و.. غيرها.

- تقييم وتقويم وإصلاح وزارة_التجارة_والصناعة وأجهزتها.

-تقييم وتقويم وإصلاح وزارة_النقل وأجهزتها.

-برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك".

-منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.

واعتبر القاضي أن ما سوى ذلك فرقعات إعلامية، وتصفية حسابات شخصية، ولي أذرع، ومزيد من النهب والفساد، حد تعبيره.