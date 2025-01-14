إثيوبيا تقترب من تصدير الكهرباء إلى دولة رابعة.. ودور مهم لسد النهضة

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن مسؤول رفيع المستوى في إثيوبيا انطلاق التحضيرات النهائية لبدء تصدير الكهرباء إلى دولة مجاورة جديدة.

وتطمح إثيوبيا إلى أن تصبح مركز كهرباء إقليميًا كبيرًا، وحاليًا تزوّد السودان وكينيا وجيبوتي بالكهرباء بموجب اتفاقيات تصدير مشتركة، حسب تحديثات قطاع الكهرباء لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

والآن، ستبدأ إثيوبيا تصدير الكهرباء إلى تنزانيا بعد إكمال اختبارات الشبكة النهائية، كما يلوح بالأفق اتفاقان آخران لتصدير الكهرباء الإثيوبية إلى جنوب السودان وإقليم أرض الصومال (صوماليلاند).

وتمتلك إثيوبيا 4 سدود مياه عملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، أبرزها سد النهضة الذي ارتفع إنتاجه إلى 1.55 غيغاواط في أغسطس/آب (2024).

وتعدّ إثيوبيا السد مصدرًا رئيسًا لتوليد الكهرباء والتنمية في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، رغم المخاوف التي أعربت عنها مصر والسودان من تأثير تشغيل السد في حصتهما المائية.

تصدير الكهرباء الإثيوبية إلى تنزانيا من المقرر أن يصل حجم تصدير الكهرباء الإثيوبية إلى تنزانيا لـ100 ميغاواط.

وتفصيليًا، ستنتج الكهرباء في سودو بجنوب إثيوبيا، ثم تُنقل إلى سوسوا في كينيا، لتصل إلى أروشا في شمال تنزانيا.

يُشار هنا إلى اتفاق سابق على أن تستعمل تنزانيا خطوطًا ذات جهد عالٍ لنقل الكهرباء في كينيا التي بدأت استيراد 200 ميغاواط من الكهرباء الإثيوبية في عام 2022. ويربط البلدين خط كهرباء ذو جهد عالٍ بقدرة 500 كيلوفولت، ومن خلاله تغذّي إثيوبيا شبكة الكهرباء الكينية بـ10% تقريبًا من الطلب.

وكان من المقرر بدء تصدير الكهرباء إلى تنزانيا في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي (2024)، وفق إعلان سابق لشركة الكهرباء الإثيوبية. لكن الرئيس التنفيذي للشركة أشيبير بالشا، قال في 6 يناير/كانون الثاني (2025)، إن اختبارات الشبكة النهائية جارية لإمداد تنزانيا بالتيار.

الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية أشيبير بالشا الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية أشيبير بالشا- الصورة من الموقع الإلكتروني وبحسب المسؤول نفسه، يدعم ذلك الربط مؤسسات مالية كبرى، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية، كما يعزز أمن الطاقة الإقليمي.

وبذلك، تنضم تنزانيا إلى أعضاء تجمّع الكهرباء في شرق أفريقيا، الذي يضم 13 دولة، وهو مبادرة تستهدف توصيل الكهرباء إلى المحرومين عبر شبكة نقل عملاقة.

تصدير الكهرباء في إثيوبيا زاد إنتاج الكهرباء في إثيوبيا بدعم من بناء وتشغيل سدود الطاقة الكهرومائية العملاقة الـ4، وحاليًا يشكّل تصدير الكهرباء أقل من 10% من الإنتاج.

وعلاوة على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء أشيبير بالشا، إن إثيوبيا تتبع إستراتيجية التوسع الإستراتيجي في توليد الكهرباء لتلبية الاحتياجات المحلية والطلب المتنامي على التصدير.

ونتيجة لارتفاع الطلب الإقليمي على الكهرباء الإثيوبية، أوضح "بالشا" أن أديس أبابا تلقّت طلبات رسمية لتزويد دول من بينها جنوب السودان بالإمدادات. وأكد دور تصدير الكهرباء في الإسهام بالنمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين إثيوبيا وجيرانها.

كما يُسهم تصدير الكهرباء في تخفيف عبء رسوم الكهرباء التي يدفعها المواطنون، كما يجلب النقد الأجنبي "الثمين".

وتشير بيانات حكومية إلى تحقيق إيرادات قدرها 31.5 مليون دولار أميركي من قيمة تصدير الكهرباء خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام المالي الجاري.

(العام المالي في إثيوبيا يبدأ في 8 يوليو/تموز، وينتهي في 7 من الشهر نفسه في العام التالي).

وعلاوة على ذلك، من المتوقع زيادة تلك الإيرادات مع الزيادة في توليد الكهرباء ووجهات التصدير الجديدة.

ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تصدُّر إثيوبيا للدول الأفريقية الأكثر امتلاكًا لسعة الطاقة الكهرومائية: