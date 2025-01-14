الريال يحسم موقفه من صفقة ارنولد

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفادت الإعلامية سوزانا جواش بتفضيل ريال مدريد للتعاقد مع ترينت الكسندر أرنولد عن البحث في فريق الشباب واختيار لاعب يمكنه شغل الجانب الأيمن.

ارنولد أكثر خبرة وسيفيد البلانكو بشكل أكبر في منافسات الموسم الحالي إذا نجح النادي المدريدي في التعاقد معه في يناير الجاري.

أنشيلوتي بدوره يفضل الاعتماد على لاعبين مثل الإنجليزي عن تجربة الشباب، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال تفضيله لتشواميني على اسينسيو