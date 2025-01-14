اليمن :إحباط تهريب شحنة جديدة من معدات الطائرات المسيرة خلال يومين

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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في سياق الجهود المستمرة لمكافحة التهريب، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، يوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب شحنة من المعدات وقطع الطائرات المسيرة في منطقة جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن مصلحة الجمارك في ميناء عدن قامت بضبط مجموعة من المحركات والقطع الإلكترونية المستخدمة في الطيران المسيّر.

تضمنت المضبوطات 180 محركًا من نوع السيرفو الذكي، الذي يُستخدم لتحريك أجنحة الطائرات المسيرة وإلقاء المقذوفات، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في الروبوتات.

كما احتوت الشحنة على 1,760 قطعة من اللوحات والحساسات الإلكترونية التي تلعب دورًا أساسيًا في التحكم بحركة المحركات، وإدارة الطاقة، والكشف عن الغازات، والتخلص من العوائق الجوية المفاجئة.

بينما لم تحدد الوكالة وجهة هذه المضبوطات، إلا أنها تأتي بعد أيام من نجاح القوات الحكومية في الاعتراض على شحنتين من الأسلحة والمتفجرات بالقرب من مضيق باب المندب، في مسعى لتفكيك شبكة التهريب التي تستهدف الحوثيين.

وفي تصريح لمحسن قحطان، مدير عام جمرك المنطقة الحرة - عدن، أكد حرص موظفي الجمرك على أداء واجباتهم بكل مهنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي سلع قد تهدد الأمن الوطني والإقليمي.

ووفقًا للتقارير، كانت قوات العمالقة قد أوقفت أيضًا قاربًا آخر يحمل كمية كبيرة من المتفجرات بالقرب من مضيق باب المندب، مما يعكس الجهود المتواصلة لضبط عمليات التهريب.

كما أعلنت القوات عن إحباط شحنة سابقة من الأسلحة المهربة في منطقة رأس العارة. تتواصل هذه العمليات المتسارعة في ظل التوترات الأمنية المتزايدة في المنطقة، حيث تسعى القوات الحكومية إلى تأمين البلاد من تهديدات الحوثيين.