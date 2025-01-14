معلومات مذهلة ..كيف يساعدد النوم في الظلام مـــِْن تقليل مخاطر الاكتئاب

الثلاثاء 14 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت دراسة علمية جديدة، أن النوم في الظلام الكامل يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب، إذ أوضح الباحثون أن التعرض لأي مصادر ضوء أثناء النوم يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة النفسية.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «جاما للطب النفسي»، أن النوم في بيئة مظلمة تماماً يعزز إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يلعب دوراً مهماً في تحسين جودة النوم وتنظيم الحالة المزاجية.

في المقابل، التعرض لأضواء الغرفة أو الضوء الأزرق الصادر عن الأجهزة الإلكترونية يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤدي إلى تفاقم مشاعر التوتر والاكتئاب.

وأكد الباحثون، أهمية اتخاذ تدابير وقائية، مثل إطفاء الأنوار، وإغلاق الستائر جيداً، وتجنب استخدام الهواتف أو الأجهزة اللوحية قبل النوم.

وخلصت الدراسة إلى أن تحسين ظروف النوم من خلال الظلام الكامل يكون جزءاً من استراتيجيات العلاج والوقاية من الاضطرابات النفسية.

ويؤكد الخبراء، أن الاهتمام بتفاصيل بسيطة مثل الظلام أثناء النوم، يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة النفسية والبدنية