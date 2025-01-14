من هو نواف… رئيس حكومة لبنان الجديد في عهد جوزيف عون الأولى معلومات مذهلة ..كيف يساعدد النوم في الظلام مـــِْن تقليل مخاطر الاكتئاب تحذير جديد من رئاسة الجمهورية بخصوص عمليات النصب والإحتيال أول حكم قضائي بمحافظة شبوة بخصوص منشور على الفيسبوك .. محكمة عتق في دائرة الرصد الشعبي انفاذا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ..ترتيبات لإنعقاد مجلس الشوري وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عاجل مباحثات يمنية قطرية يجريها السفير اليمني بالدوحة بخصوص تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء القطرية إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن مباحثات عسكرية يجريها رئيس الاركان الفريق بن عزيز مع الملحق العسكري المصري شرطة محافظة مأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الشرطة النسائية أقوى 10 جوازات سفر عربية لعام 2025 الريال يهوي الى مستوى قياسي أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف اليوم
كشفت دراسة علمية جديدة، أن النوم في الظلام الكامل يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب، إذ أوضح الباحثون أن التعرض لأي مصادر ضوء أثناء النوم يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة النفسية.
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «جاما للطب النفسي»، أن النوم في بيئة مظلمة تماماً يعزز إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يلعب دوراً مهماً في تحسين جودة النوم وتنظيم الحالة المزاجية.
في المقابل، التعرض لأضواء الغرفة أو الضوء الأزرق الصادر عن الأجهزة الإلكترونية يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤدي إلى تفاقم مشاعر التوتر والاكتئاب.
وأكد الباحثون، أهمية اتخاذ تدابير وقائية، مثل إطفاء الأنوار، وإغلاق الستائر جيداً، وتجنب استخدام الهواتف أو الأجهزة اللوحية قبل النوم.
وخلصت الدراسة إلى أن تحسين ظروف النوم من خلال الظلام الكامل يكون جزءاً من استراتيجيات العلاج والوقاية من الاضطرابات النفسية.
ويؤكد الخبراء، أن الاهتمام بتفاصيل بسيطة مثل الظلام أثناء النوم، يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة النفسية والبدنية