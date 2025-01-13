تحذير جديد من رئاسة الجمهورية بخصوص عمليات النصب والإحتيال

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حذر مكتب رئاسة الجمهورية، الإثنين، من عمليات نصب وممارسات احتيالية يقوم بها أشخاص خارجون عن القانون للحصول على مبالغ مالية منتحلين في سبيل ذلك صفة قيادات وموظفي المكتب.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في الرئاسة، ان مكتب رئاسة الجمهورية تلقى عديد البلاغات والشكاوى عن قيام بعض المحتالين باستخدام صفة موظفي مكتب رئاسة الجمهورية والفريق الرئاسي للإيقاع بعديد الضحايا للحصول على مبالغ مالية مقابل منحهم وعود زائفة بتحويل مساعدات مالية، من خلال استخدام أرقام هاتفية، او عبر تطبيق واتس آب.
ودعا المصدر، لعدم التعامل مع اي ارقام او اشخاص تنتحل صفة موظفي مكتب رئاسة الجمهورية، التي يطلبون عبرها مبالغ مالية، او دفع رسوم معينة مقابل تحويل مساعدات مالية، او علاجية.
وتوعد المصدر، باتخاذ كافة الاجراءات لمقاضاة اللصوص المنتحلين لصفة مكتب رئاسة الجمهورية، باعتبار ذلك من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون