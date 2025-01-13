مباحثات يمنية قطرية يجريها السفير اليمني بالدوحة بخصوص تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء القطرية إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أجرى اليوم السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجع بادي مباحثات مع السيد فهد حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية تطرقت للمشاريع الهامة المزمع تنفيذها في اليمن خلال الفترة القادمة .

وفي اللقاء شدد بادي على أهمية تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من الأشقاء في دولة قطر إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك قبل دخول فصل الصيف القادم.

كما تطرق اللقاء الى أهمية التنسبق بين الطرفين لتعزيز تدخلات الصندوق لا سيما في قطاعات المياه والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي من خلال الاستثمار في امكانيات الشباب اليمني لدعم برامج اقتصادية تلبي احتياجاتهم.

كما ثمن السفير اليمني خلال اللقاء الجهود القطرية والمشاريع التي يدعمها الصندوق في بلادنا.

وفي القاء قدم معالي السفير اليمني تهانيه

للسيد فهد بن حمد السليطي بمناسبة تعيينه مديرا عاما لصندوق قطر للتنمية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.