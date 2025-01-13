مباحثات يمنية قطرية يجريها السفير اليمني بالدوحة بخصوص تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء القطرية إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن مباحثات عسكرية يجريها رئيس الاركان الفريق بن عزيز مع الملحق العسكري المصري شرطة محافظة مأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الشرطة النسائية أقوى 10 جوازات سفر عربية لعام 2025 الريال يهوي الى مستوى قياسي أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف اليوم مصدر مسئول يكشف حقيقة موافقة الحكومة على مد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة لشركة تابعة للحوثيين انفراجة.. قطر تسلم حماس واسرائيل مسودة اتفاق نهائي لوقف الحرب من إيران.. مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يعرب عن ''قلقه الشديد'' ويعرض على طهران طلبًا واحداً مجريات ما حدث في الكلاسيكو وتتويج برشلونة بكأس السوبر الأسباني اشتراطات صحية جديدة للسماح بدخول اليمنيين الراغبين في أداء العمرة أو زيارة السعودية
أجرى اليوم السفير اليمني بدولة قطر الأستاذ راجع بادي مباحثات مع السيد فهد حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية تطرقت للمشاريع الهامة المزمع تنفيذها في اليمن خلال الفترة القادمة .
وفي اللقاء شدد بادي على أهمية تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من الأشقاء في دولة قطر إلى الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك قبل دخول فصل الصيف القادم.
كما تطرق اللقاء الى أهمية التنسبق بين الطرفين لتعزيز تدخلات الصندوق لا سيما في قطاعات المياه والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي من خلال الاستثمار في امكانيات الشباب اليمني لدعم برامج اقتصادية تلبي احتياجاتهم.
كما ثمن السفير اليمني خلال اللقاء الجهود القطرية والمشاريع التي يدعمها الصندوق في بلادنا.
وفي القاء قدم معالي السفير اليمني تهانيه
للسيد فهد بن حمد السليطي بمناسبة تعيينه مديرا عاما لصندوق قطر للتنمية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.