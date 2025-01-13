مباحثات عسكرية يجريها رئيس الاركان الفريق بن عزيز مع الملحق العسكري المصري

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، مع الملحق العسكري المصري، العميد الركن سامر شعبان، جوانب التعاون والتنسيق الثنائي في المجال العسكري والأمني ومجال الأمن البحري.

وتناول اللقاء، التطورات المحلية والإقليمية في ظل تصعيد تنظيم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في البحرين الأحمر والعربي، وخليج عدن، وتهديداتها المستمرة لأمن الملاحة البحرية العالمية، وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والعمل المشترك لتأمين حركة الملاحة البحرية.

كما نوّه رئيس هيئة الأركان بمواقف جمهورية مصر العربية الدائمة إلى جانب اليمن، ودعم القوات المسلحة اليمنية في مختلف المراحل وعلى مختلف المستويات.. مُعرباً عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري للقوات المسلحة اليمنية بما يساهم في تطوير قدراتها ورفع كفاءتها خصوصاً في مجال التدريب والتأهيل والمجالات الفنية والتقنية، والتنسيق العملياتي والمعلوماتي مع القوات البحرية والدفاع الساحلي، وقوات خفر السواحل للقيام بواجباتها في حماية المياه والسواحل والإسهام الفعّال في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي ومكافحة الإرهاب وجرائم التهريب، وترسيخ استقرار وأمن اليمن.

حضر اللقاء، العميد الركن محمد الحليسي، مساعد رئيس هيئة العمليات، والملحق العسكري في السفارة اليمنية لدى الرياض العميد الركن يحيى الوعيل.