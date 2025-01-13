شرطة محافظة مأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الشرطة النسائية

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 184

اختتمت اليوم، دورة الاستجداد الثانية للشرطة النسائية التي نظمتها الإدارة العامة بشرطة محافظة مأرب ضمن خطتها التدريبية لتطوير الكوادر الشرطية والأمنية النسائية وتعزيز دور المرأة في الحفاظ على الأمن والطمأنينة في مأرب.

وفي حفل الختام، أشاد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد بالدعم السخي واللامحدود الذي يقدمه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة للأجهزة الامنية، مؤكداً أن هذا الدعم ينعكس إيجاباً على استقرار المحافظة وتطوير الأداء الأمني في مواجهة التحديات الأمنية.

وأضاف اللواء حُميد أن هذه الدورة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز حضور المرأة في كافة المجالات الأمنية والشرطية ورفد الشرطة النسائية بالمحافظة بالكوادر البشرية الجديدة مشيراً إلى أن التدريب النوعي الذي تلقته منتسبات الدورة سيمكنهن من أداء واجبها بشكل احترافي وتنفيذ المهام المنوطة بهن على أكمل وجه.

وأشار اللواء حُميد إلى الأهمية التي تمثلها المرأة في المجال الأمني والشرطي كونها تعد ركيزة أساسية في استقرار المجتمع وأمنه في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد جراء استمرار تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية واستخدامها النساء والأطفال في تنفيذ مخططات إرهابية ضد المدنيين والأبرياء والنازحين بمحافظة مأرب.

وأكد مدير عام شرطة مأرب اللواء حُميد أن الشرطة النسائية أثبتت في السنوات الأخيرة قدرتها على التعامل مع العديد من القضايا الأمنية الحساسة وخاصةً في مكافحة مخططات الإرهاب الحوثية وإحباط الجريمة المنظمة وضبط عناصر العصابات الخارجة عن النظام والقانون، إضافة إلى دورها البارز في توفير الحماية للنساء والأطفال وتقديم الخدمات في كافة المرافق الأمنية والشرطية.

وبدورها، أكدت مديرة الشرطة النسائية بمأرب النقيب سميرة غالب أن الخريجات من الدورة سوف يمثلين رافداً جديداً للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني وسوف يؤدين واجبهن بكل عزيمة واحترافية مشيدةً بالدعم المتواصل الذي يوليه ويقدمه مدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى علي حُميد لإدارة الشرطة النسائية.

وفي ختام الحفل تم استعراض فيلم قصير وثائقي عن مرحلة أعمال الشرطة النسائية منذ إنشائها ومراحل التطور والانتشار الأمني في المحافظة حتى تخرج الدفعة الجديدة، وعقب ذلك تم تكريم المبرزات والخريجات.