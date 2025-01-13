أقوى 10 جوازات سفر عربية لعام 2025

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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واصلت الدول الخليجية تقدمها في ترتيب أفضل الجوازات على مستوى العالم للعام الحالي 2025، مقارنة بالسنة الماضية، وفقاً لمؤشر هينلي لجوازات السفر.

وعلى الرغم من تراجعها مركزاً، إلا أن دولة الإمارات العربية حافظت على تقدمها كأول دولة عربية تصل إلى المراكز العشرة الأولى، حيث تحتل المركز العاشر بإمكانية الدخول إلى 185 وجهة، من أصل 227 وجهة عالمية، بعدما حلت العام الماضي في المركز التاسع.

فيما احتلت قطر المركز الـ47 عالمياً والثانية عربياً خلال هذا العام بإمكانية الدخول إلى 112 وجهة حول العالم.

وتقدم جواز السفر الكويتي 5 مراكز ليحتل المركز 50 عالمياً والثالث عربياً وخليجياً خلال عام 2025 بالدخول بدون تأشيرة إلى 99 وجهة عالمية، فيما جاء جواز السفر السعودي والبحريني ثالثاً على الوطن العربي والـ58 عالمياً، بـ87 وجهة عالمية.

وفي المركز السادس عربياً وخليجياً جاء جواز السفر العُماني بحصوله على الترتيب الـ59 عالمياً، وإمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 86 دولة حول العالم.

وعربياً جاء الأردن في الترتيب الـ89 عالمياً، يليه الجواز المصري في المركز؛ الـ90 عالمياً، ولبنان في المركز الـ95، والعراق في المركز الـ104.

أما عالمياً، فقد جاءت سنغافورة في صدارة القائمة بعد حصولها على المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم، حيث يتمتع مواطنوها بإمكانية الدخول إلى 195 وجهة من دون تأشيرة، فيما حلت اليابان في المركز الثاني بإمكانية الدخول إلى 193 وجهة.

وتذيل المؤشر جواز السفر الأفغاني الذي يسمح بالدخول دون تأشيرة إلى 26 وجهة فقط، وما يزال أضعف جواز سفر على مستوى العالم.

يشار إلى أن تصنيف مؤشر "هينلي" لجوازات السفر يعتمد على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، ويشمل تصنيف جوازات السفر على عدد الوجهات التي يمكن لحامليها دخولها دون تأشيرة، ما يعكس التغيرات الجيوسياسية وأثرها على حرية التنقل عالميا.