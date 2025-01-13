الريال يهوي الى مستوى قياسي أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف اليوم

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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