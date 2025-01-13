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الريال يهوي الى مستوى قياسي أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف اليوم

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 13/01/2025

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               2140

بيع الدولار                 2150

شراء السعودي             561

بيع السعودي                563

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي               140.30

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