مصدر مسئول يكشف حقيقة موافقة الحكومة على مد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة لشركة تابعة للحوثيين انفراجة.. قطر تسلم حماس واسرائيل مسودة اتفاق نهائي لوقف الحرب من إيران.. مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يعرب عن ''قلقه الشديد'' ويعرض على طهران طلبًا واحداً مجريات ما حدث في الكلاسيكو وتتويج برشلونة بكأس السوبر الأسباني اشتراطات صحية جديدة للسماح بدخول اليمنيين الراغبين في أداء العمرة أو زيارة السعودية مصادر ''مأرب برس'' تنفي تعرض أسير حوثي للتعذيب والإهمال الطبي بمأرب وتكشف الحقيقة تفاقات جديدة ومفاجئة .. تقديرات بالإفراج عن 3 آلاف أسير فلسطيني بينهم محكومون بالمؤبد النفط عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر مع تأثر صادرات روسيا بالعقوبات في إطار مكافحة التهريب، القوات الحكومية تعترض شحنتي أسلحة في البحر الأحمر بسبب الديون المتراكمة.. أول دولة تلغي 7 وزارات
نفى مصدر مسؤول في الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن، ما وصفها الانباء والشائعات التي تتحدث عن الموافقة بمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة لشركة تتبع الحوثيين.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة (سبأ)، أن الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار التصاريح بموجب القانون..مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي تصريح بهذا الخصوص .
وبشأن المذكرات الحكومية التي تداولتها صفحات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بهذا الخصوص، بين المصدر أن تلك المذكرات لم تتضمن أي موافقة على إصدار أي تصريح بل هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب وليست تصريح بالعمل.
واشار إلى أن توجيهات وزير النقل للهيئة نصت على عدم إصدار أي تصريح لأي شركة لمد اي كيبلات اتصالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.
وأهاب المصدر بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار أو معلومات بهذا الخصوص والتواصل مع الهيئة للتأكد من الحقيقة.