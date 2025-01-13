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مصدر مسئول يكشف حقيقة موافقة الحكومة على مد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة لشركة تابعة للحوثيين

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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نفى مصدر مسؤول في الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن، ما وصفها الانباء والشائعات التي تتحدث عن الموافقة بمد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة لشركة تتبع الحوثيين.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة (سبأ)، أن الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار التصاريح بموجب القانون..مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي تصريح بهذا الخصوص .

وبشأن المذكرات الحكومية التي تداولتها صفحات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بهذا الخصوص، بين المصدر أن تلك المذكرات لم تتضمن أي موافقة على إصدار أي تصريح بل هي مجرد مذكرات تعريفية بالطلب وليست تصريح بالعمل.

واشار إلى أن توجيهات وزير النقل للهيئة نصت على عدم إصدار أي تصريح لأي شركة لمد اي كيبلات اتصالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.

وأهاب المصدر بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار أو معلومات بهذا الخصوص والتواصل مع الهيئة للتأكد من الحقيقة.

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