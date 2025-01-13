انفراجة.. قطر تسلم حماس واسرائيل مسودة اتفاق نهائي لوقف الحرب من إيران.. مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يعرب عن ''قلقه الشديد'' ويعرض على طهران طلبًا واحداً مجريات ما حدث في الكلاسيكو وتتويج برشلونة بكأس السوبر الأسباني اشتراطات صحية جديدة للسماح بدخول اليمنيين الراغبين في أداء العمرة أو زيارة السعودية مصادر ''مأرب برس'' تنفي تعرض أسير حوثي للتعذيب والإهمال الطبي بمأرب وتكشف الحقيقة تفاقات جديدة ومفاجئة .. تقديرات بالإفراج عن 3 آلاف أسير فلسطيني بينهم محكومون بالمؤبد النفط عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر مع تأثر صادرات روسيا بالعقوبات في إطار مكافحة التهريب، القوات الحكومية تعترض شحنتي أسلحة في البحر الأحمر بسبب الديون المتراكمة.. أول دولة تلغي 7 وزارات طريقة بسيطة وسهل ومذهلة .. كيف يمكن التخلص من التهاب الحلق بسرعة
قال مسؤول مطلع على المفاوضات لرويترز الاثنين، إن الوسيط القطري سلم إسرائيل وحماس مسودة "نهائية" لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.
وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل بعد محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.
وأشار إلى أن رئيس وزراء قطر التقى مع حماس للدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي بإدارة بايدن جيك سوليفان، قال في مقابلة مع CNN، تعليقا على مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، "نحن قريبون جدا لكننا بعيدون.. لأننا لن نكون قريبين ما لم نجتز خط النهاية".
وأضاف: "لدينا الآن مستشار الرئيس بايدن الأعلى لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك في الدوحة. لقد كان هناك لمدة أسبوع كامل يعمل مع الوسطاء على وضع التفاصيل النهائية للنص الذي سيتم تقديمه إلى الجانبين، وما زلنا عازمين على استغلال كل يوم لدينا في منصبنا لإنجاز هذا الأمر".