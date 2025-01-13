انفراجة.. قطر تسلم حماس واسرائيل مسودة اتفاق نهائي لوقف الحرب

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال مسؤول مطلع على المفاوضات لرويترز الاثنين، إن الوسيط القطري سلم إسرائيل وحماس مسودة "نهائية" لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل بعد محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.

وأشار إلى أن رئيس وزراء قطر التقى مع حماس للدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي بإدارة بايدن جيك سوليفان، قال في مقابلة مع CNN، تعليقا على مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، "نحن قريبون جدا لكننا بعيدون.. لأننا لن نكون قريبين ما لم نجتز خط النهاية".

وأضاف: "لدينا الآن مستشار الرئيس بايدن الأعلى لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك في الدوحة. لقد كان هناك لمدة أسبوع كامل يعمل مع الوسطاء على وضع التفاصيل النهائية للنص الذي سيتم تقديمه إلى الجانبين، وما زلنا عازمين على استغلال كل يوم لدينا في منصبنا لإنجاز هذا الأمر".