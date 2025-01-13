مجريات ما حدث في الكلاسيكو وتتويج برشلونة بكأس السوبر الأسباني

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استطاع برشلونة المنقوص إحراز لقب مسابقة الكأس السوبر الإسبانية للمرة الـ 15 في تاريخه باكتساحه غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب 5-2 الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.

ورغم محاولات ريال للعودة في النتيجة على أمل استغلال التفوق العددي لكنه لم يتمكن من هز شباك برشلونة رغم فرصتين محققتين أهدرهما جود بلينغهام ومبابي.

وتمكن برشلونة الأحد من الفوز على غريمه ريال مدريد بعدما سجل أربعة أهداف في الشوط الأول ليقلب تأخره بهدف وصمد تحت الضغط بعشرة لاعبين خلال أغلب فترات الشوط الثاني ليهزم ريال مدريد 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم التي أقيمت في جدة بالمملكة السعودية.

وتناوب لامين جمال (22) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 من ركلة جزاء) والبرازيلي رافينيا (39 و48) وأليكس بالدي (45+10) على تسجيل خماسية برشلونة، فيما كان الفرنسي كيليان مبابي قد افتتح التسجيل لريال (5) وأضاف البرازيلي رودريغو الهدف الثاني (60) بعد أربع دقائق من طرد البولندي فويتشيخ شتشيزني حارس النادي الكاتالوني بالبطاقة الحمراء إثر ارتكابه خطأ على مبابي خارج منطقة الجزاء أكد صحته حكم الفيديو المساعد.

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 57 بعدما طرد الحكم حارس مرمى برشلونة فويتشيخ شتينسني بعدما عرقل كيليان مبابي الذي كان منفردا بالبولندي خارج المنطقة مباشرة.

وكان مبابي قد افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد انطلاقة سريعة مستغلا تمريرة من فينيسيوس جونيور ليكلل هجمة مرتدة سريعة. فيما لم يتأخر الرد كثيرا، إذ أدرك لامين جمال التعادل بعد مجهود فردي رائع توغل خلاله داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة منخفضة رائعة إلى داخل الشباك في الدقيقة 22.

وبعد مرور أكثر من نصف ساعة بقليل من عمر المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة على جانب الملعب إثر تدخل متهور من إدواردو كامافينغا ضد جابي داخل المنطقة.

كما نجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 36.

وبعد ثلاث دقائق، عزز رافينيا تقدم فريقه بضربة رأس قوية مستغلا عرضية متقنة من الفرنسي جول كوندي من الجهة اليمنى.

وفي نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل أليخاندرو بالدي الهدف الرابع مكللا هجمة مرتدة سريعة بعدما فقد لاعبو ريال الكرة من ركلة ركنية قرب منطقة جزاء برشلونة بعد انطلاقة رائعة من رافينيا.

وتواصلت الإثارة في بداية الشوط الثاني عندما أطلق رودريغو لاعب ريال تسديدة مباشرة هائلة ارتدت من إطار المرمى ليرد برشلونة بهجمة سريعة اختتمها رافينيا بتسديدة إلى داخل الشباك.

وبعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه شتينسني بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب بعدما عرقل مبابي الذي انفرد به خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 60 نجح رودريغو في التسجيل من الركلة الحرة التي احتسبها الحكم إثر عرقلة مبابي على حدود المنطقة.

ورغم محاولات ريال للعودة في النتيجة على أمل استغلال التفوق العددي، لم يتمكن من هز الشباك رغم فرصتين محققتين أهدرهما جود بلينغهام وكيليان مبابي.