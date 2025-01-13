من إيران.. مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يعرب عن ''قلقه الشديد'' ويعرض على طهران طلبًا واحداً مجريات ما حدث في الكلاسيكو وتتويج برشلونة بكأس السوبر الأسباني اشتراطات صحية جديدة للسماح بدخول اليمنيين الراغبين في أداء العمرة أو زيارة السعودية مصادر ''مأرب برس'' تنفي تعرض أسير حوثي للتعذيب والإهمال الطبي بمأرب وتكشف الحقيقة تفاقات جديدة ومفاجئة .. تقديرات بالإفراج عن 3 آلاف أسير فلسطيني بينهم محكومون بالمؤبد النفط عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر مع تأثر صادرات روسيا بالعقوبات في إطار مكافحة التهريب، القوات الحكومية تعترض شحنتي أسلحة في البحر الأحمر بسبب الديون المتراكمة.. أول دولة تلغي 7 وزارات طريقة بسيطة وسهل ومذهلة .. كيف يمكن التخلص من التهاب الحلق بسرعة دراسة جديدة تناقش انهيار الأذرع الإيرانية وانحسار الوهم الإمبراطوري
فرضت السلطات السعودية اشتراطات صحية جديدة للسماح بدخول المسافرين اليمنيين الراغبين بالزيارة أو العمرة إلى أراضيها، بداية من مطلع الشهر القادم فبراير2025.
ووفق تعميم للخطوط الجوية اليمنية، موجه إلى وكلائها، أصدرته السبت، فإن السلطات السعودية أصدرت تعليمات بضرورة حصول المسافرين اليمنيين من حاملي تأشيرات العمرة والزيارة بجميع أنواعها، على تطعيمات ضد الحمى الشوكية النيسيرية وشلل الأطفال.
وأضاف التعميم أنه يجب التأكد من حصول المسافرين على شهادة تطعيم صادرة قبل الوصول إلى المملكة بفترة لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 3 سنوات للنوع المتعدد السكريات، أو 5 سنوات للنوع المقترن، ويستثنى من هذا الإجراء الأطفال دون السنة، وأيضاً الحصول على التحصين اللازم ضد شلل الأطفال، وفقاً للاشتراطات الصحية المعمول بها.
وأوضح أن هذه الاشتراطات الصحية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من فبراير/شباط 2025، و"يجب على جميع المسافرين المحددين أعلاه الالتزام بالحصول على التحصينات المطلوبة".
ودعت "اليمنية" جميع وكلائها إلى الالتزام بتطبيق هذه التعليمات، وتوجيه المسافرين بضرورة استيفاء المتطلبات الصحية المذكورة أعلاه قبل السفر.