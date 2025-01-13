اشتراطات صحية جديدة للسماح بدخول اليمنيين الراغبين في أداء العمرة أو زيارة السعودية

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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فرضت السلطات السعودية اشتراطات صحية جديدة للسماح بدخول المسافرين اليمنيين الراغبين بالزيارة أو العمرة إلى أراضيها، بداية من مطلع الشهر القادم فبراير2025.

ووفق تعميم للخطوط الجوية اليمنية، موجه إلى وكلائها، أصدرته السبت، فإن السلطات السعودية أصدرت تعليمات بضرورة حصول المسافرين اليمنيين من حاملي تأشيرات العمرة والزيارة بجميع أنواعها، على تطعيمات ضد الحمى الشوكية النيسيرية وشلل الأطفال.

وأضاف التعميم أنه يجب التأكد من حصول المسافرين على شهادة تطعيم صادرة قبل الوصول إلى المملكة بفترة لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 3 سنوات للنوع المتعدد السكريات، أو 5 سنوات للنوع المقترن، ويستثنى من هذا الإجراء الأطفال دون السنة، وأيضاً الحصول على التحصين اللازم ضد شلل الأطفال، وفقاً للاشتراطات الصحية المعمول بها.

وأوضح أن هذه الاشتراطات الصحية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من فبراير/شباط 2025، و"يجب على جميع المسافرين المحددين أعلاه الالتزام بالحصول على التحصينات المطلوبة".

ودعت "اليمنية" جميع وكلائها إلى الالتزام بتطبيق هذه التعليمات، وتوجيه المسافرين بضرورة استيفاء المتطلبات الصحية المذكورة أعلاه قبل السفر.