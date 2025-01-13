مصادر ''مأرب برس'' تنفي تعرض أسير حوثي للتعذيب والإهمال الطبي بمأرب وتكشف الحقيقة تفاقات جديدة ومفاجئة .. تقديرات بالإفراج عن 3 آلاف أسير فلسطيني بينهم محكومون بالمؤبد النفط عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر مع تأثر صادرات روسيا بالعقوبات في إطار مكافحة التهريب، القوات الحكومية تعترض شحنتي أسلحة في البحر الأحمر بسبب الديون المتراكمة.. أول دولة تلغي 7 وزارات طريقة بسيطة وسهل ومذهلة .. كيف يمكن التخلص من التهاب الحلق بسرعة دراسة جديدة تناقش انهيار الأذرع الإيرانية وانحسار الوهم الإمبراطوري الهلال السعودي يوجه صدمة إلى أحد أبرز نجومه عاجل قائد القوات المركزية الأمريكية يلتقي بالرياض برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وكبار أركانه وبحضور رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق بن عزيز الحوثيون يحولون جامعة صنعاء إلى معسكر إرهابي ويجبرون الطلاب على حضور دورات طائفية مقابل الدرجات
كشفت مصادر مطلعة عن حقيقة تعذيب اسير حوثي في سجون القوات الحكومية بمحافظة مأرب، شرق اليمن.
ونفت المصادر ما روجته مليشيا الحوثي حول أن الأسير ''مراد رزق'' تعرض للتعذيب والإهمال الطبي.
ومراد رزق هو أسير حرب تم أسره في الجبهة قبل أربع سنوات ونصف وهو يقاتل في صفوف الحوثيين، واصيب وقتها في المواجهات قبل أسره.
بعد أسره، قام الجيش الوطني والمقاومة في مأرب بعلاجه من الاصابة التي تعرض لها في الاشتباكات، حتى تماثل للشفاء، وبعد فترة عانى من آلام وتم نقله للمستشفى للعلاج وتبين أنه يعاني من ورم سرطان.
وأكدت المصادر لمأرب برس أن قيادة الجيش وجهت لجنة الاسرى بمتابعة علاج الأسير مراد رزق، من السرطان وخضع لعلاج مستمر وبكل الامكانيات المتاحة.
وكشفت المصادر انه تم العرض على الحوثيين لأخذه وجرى اطلاع المنظمات والصليب الأحمر على حالته، ولكن الحوثيون-كعادتهم- كانوا يتجاهلونه ويستمرون فقط بالمطالبة بالاسرى من الهاشميين.
وأطلق سراح مراد رزق هذا الشهر ضمن صفقة تبادل بين القوات الحكومية في مأرب ومليشيا الحوثي.