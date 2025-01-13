مصادر ''مأرب برس'' تنفي تعرض أسير حوثي للتعذيب والإهمال الطبي بمأرب وتكشف الحقيقة

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة عن حقيقة تعذيب اسير حوثي في سجون القوات الحكومية بمحافظة مأرب، شرق اليمن.

ونفت المصادر ما روجته مليشيا الحوثي حول أن الأسير ''مراد رزق'' تعرض للتعذيب والإهمال الطبي.

ومراد رزق هو أسير حرب تم أسره في الجبهة قبل أربع سنوات ونصف وهو يقاتل في صفوف الحوثيين، واصيب وقتها في المواجهات قبل أسره.

بعد أسره، قام الجيش الوطني والمقاومة في مأرب بعلاجه من الاصابة التي تعرض لها في الاشتباكات، حتى تماثل للشفاء، وبعد فترة عانى من آلام وتم نقله للمستشفى للعلاج وتبين أنه يعاني من ورم سرطان.

وأكدت المصادر لمأرب برس أن قيادة الجيش وجهت لجنة الاسرى بمتابعة علاج الأسير مراد رزق، من السرطان وخضع لعلاج مستمر وبكل الامكانيات المتاحة.

وكشفت المصادر انه تم العرض على الحوثيين لأخذه وجرى اطلاع المنظمات والصليب الأحمر على حالته، ولكن الحوثيون-كعادتهم- كانوا يتجاهلونه ويستمرون فقط بالمطالبة بالاسرى من الهاشميين.

وأطلق سراح مراد رزق هذا الشهر ضمن صفقة تبادل بين القوات الحكومية في مأرب ومليشيا الحوثي.