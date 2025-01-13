طريقة بسيطة وسهل ومذهلة .. كيف يمكن التخلص من التهاب الحلق بسرعة

الإثنين 13 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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هناك بعض الطرق المنزلية التي قد تساعد على التخلص من التهاب الحلق بسرعة خاصة وأن التهاب الحلق من المشكلات التي قد تسبب صعوبة في تناول الطعام أو المشروبات، بل وحتى النوم والكلام، يمكنك القيام بالتالي للتعامل مع أجل التخلص من التهاب الحلق بسرعة داخل منزلك:

الغرغرة بالماء الدافيء والملح أو يمكنك استخدام البيكنج صودا بدلاً من الملح، حيث يمكنك عمل خليط باستخدام كوب من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من أي منهما ثم الغرغرة بها.

شرب الكثير من السوائل بحيث لا تقل كمية السوائل عن 2 لتر في اليوم، لأن هذا الأمر يساعد في ترطيب الحلق والتخلص من المخاط.

تناول المشروبات والأعشاب الدافئة لعلاج التهاب الحلق، لأنها قد تساعد في تخفيف الألم وتخفيف الالتهابات.

تناول الأدوية المسكنة، والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية، لأنها تخفف الألم، يمكنك استخدام الأدوية التي تحتوي على الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين كمواد فعالة.

احصل على حمام دافئ، حيث أن استنشاق الهواء الدافئ سواء خلال الاستحمام أو الاستنشاق يساعد في ترطيب الحلق والتخلص من المخاط، مما يعني الشعور بالراحة.

احصل على بعض الراحة، وذلك لأنها مهمة جداً حتى يتعافى الجسم سريعاً.

ضع وسادة تحت رأسك لتخفيف الألم، لأن النوم بطريقة مسطحة قد يتسبب في زيادة الضغط على الحلق، وبالتالي زيادة التورم والألم.

يمكنك أيضاً الالتزام ببعض الوصفات المنزلية الأخرى لعلاج التهاب الحلق أو تناول الأدوية من أجل التخلص من التهاب الحلق بسرعة، ولكن احرص على زيارة طبيبك في حالة استمرار الألم، لأن الأمر قد يكون مؤشر إلى الإصابة بنوع شديد من الالتهاب يحتاج إلى علاج