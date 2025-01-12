دراسة جديدة تناقش انهيار الأذرع الإيرانية وانحسار الوهم الإمبراطوري

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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صدر عن مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، مساء اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، ورقة بحثية تحليلية جديدة بعنوان "إيران... انهيار الأذرع وانحسار الوهم الإمبراطوري"، من إعداد الباحثة الدكتورة لمياء الكندي المتخصصة في الشؤون اليمنية والإقليمية في المركز.

تتناول الورقة البحثية تأثير الضربات العسكرية والأمنية الإسرائيلية على إيران وأذرعها في المنطقة، مشيرة إلى فشل طهران في الدفاع عن حلفائها، والتورط المتزايد لإيران في صراعات مباشرة مع الكيان الصهيوني. كما تسلط الضوء على تداعيات هذا الانكشاف على الدور الإيراني في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالتخلي عن أذرعها في أولى المواجهات مع إسرائيل، مما أسفر عن انهيار كبير في الجوانب العسكرية والاستخباراتية.

وتتناول الورقة أيضًا انكسار الطموح الإيراني التوسعي وأحلام طهران الإمبراطورية، فضلاً عن تنصلها من مسؤولياتها الأخلاقية تجاه ما كان يُعرف بـ "محور المقاومة والممانعة"، الذي تقوده في المنطقة العربية.

كما تستعرض الورقة تزايد التصعيد الإسرائيلي في عدة جبهات، بالإضافة إلى التغيرات التكتيكية التي شهدتها إيران وأذرعها بعد أحداث السابع من أكتوبر، وخاصة بعد استهداف إسرائيل لحزب الله.

تأتي هذه الدراسة في إطار اهتمام مركز البحر الأحمر للدراسات بتحليل المتغيرات الجيوسياسية والعسكرية والأمنية في المنطقة العربية.