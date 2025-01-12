الهلال السعودي يوجه صدمة إلى أحد أبرز نجومه

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت تقارير إعلامية أن الهلال السعودي وجه صدمة إلى أحد أبرز نجومه بشأن تجديد عقده مع الفريق.

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن "الزعيم" أبدى رغبته في تجديد عقد لاعبه علي البليهي، لكن لمدة موسم واحد فقط.

وأوضحت "المدافع الدولي يسعى إلى الحصول على عقد جديد مدته عامان، ما يجعل المفاوضات جارية بين الطرفين".

وأضافت "هناك تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، وسط تقدير كبير من إدارة الكرة في الهلال للدور الذي يلعبه البليهي في صفوف الفريق".

وتابعت "في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن اللاعب والإدارة يعملان بجدية للوصول إلى صيغة اتفاق تُرضي كافة الأطراف، مع الإشارة إلى أن الاختلافات بين الطرفين ليست جوهرية، ما يُعزز فرص التوصل إلى اتفاق قريب".

وواصلت "البليهي يُعد من العناصر الأساسية في صفوف نادي الهلال منذ انضمامه إلى الفريق في 2017، حيث شارك في 236 مباراة رسمية، وسجل خلالها 22 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، وتوج البليهي مع الهلال بـ13 لقباً مع الهلال منها لقبا دوري أبطال آسيا 2019 و2021، بالإضافة إلى 5 ألقاب دوري"