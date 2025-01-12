عاجل قائد القوات المركزية الأمريكية يلتقي بالرياض برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وكبار أركانه وبحضور رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق بن عزيز

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احتضنت العاصمة السعودية الرياض اجتماعا ثلاثيا مثل كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
حيث شهد اللقاء الثلاثي مباحثات بشأن المخاوف الأمنية من تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر والمنطقة.
وذكر مركز القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) -في بيان نشره عبر منصة (إكس) رصده موقع مأرب برس "أن قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، قام في الفترة من 11 إلى 12 يناير، بزيارة أفراد من القوات المسلحة الأمريكية وأجرى لقاءات مع القادة الرئيسيين في المملكة العربية السعودية.
وحسب البيان التقى الجنرال كوريلا بالجنرال فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وكبار أركانه.
وناقش الجنرالان المخاوف الأمنية المشتركة، والتزامهما المتبادل بمعالجة التهديدات المتطورة في المنطقة، وأهمية الاستعداد المشترك من خلال التشغيل البيني.
وأكد الجنرال كوريلا والجنرال الرويلي على أهمية تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة من خلال التدريبات العسكرية المشتركة، وبناء التوافق والاستعداد، وبرامج بناء القدرات.
وشدد الاجتماع على الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تظل شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.
وفق البيان فإن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يتمتعان بشراكة استراتيجية منذ أكثر من ثمانية عقود.
وعلى ذات الصعيد التقى الجنرال كوريلا أثناء وجوده في السعودية بالفريق أول صغير حمود بن عزيز، رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية، الذي جاء من اليمن في هذه الزيارة.
وبحث الجانبان الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التهديدات الإقليمية، مثل الحوثيين المدعومين من إيران وهجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
كما ناقشا استراتيجيات تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة اليمنية. واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز الشراكة من خلال اللقاءات المستقبلية.