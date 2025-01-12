الحوثيون يحولون جامعة صنعاء إلى معسكر إرهابي ويجبرون الطلاب على حضور دورات طائفية مقابل الدرجات هل حقا حرائق كاليفورنيا تحاصر شركة ميتا فيسبوك وهل ستتوقف خدمات وتساب وانستجرام؟ الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين تعقد اجتماعًا استثنائيًا بمأرب وتنتخب الرمال رئيسًا وزير الأوقاف يطالب بزيادة حصة اليمن من الحجاج ويوقع مع مع نظيره السعودي اتفاقية ترتيبات حج 1446هـ تعليمات حول اصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيمين في السعودية ومدة صلاحية الهوية قرارات لمجلس القضاء الأعلى وحركة تنقلات واسعة في المحاكم والنيابات.. تفاصيل تطورات السودان.. حميدتي يعترف بالخسارة والبرهان يتعهد باستعادة كامل البلاد المبعوث الأممي يطير إلى طهران بعد زيارة غير ناجحة إلى صنعاء ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز بمحافظة البيضاء.. والسبب طلق ناري قيادي حوثي في إب يقطع شارعًا عامًا ويبني وسطه بحماية قيادي آخر قادم من صعدة وتعاون الوكيل المروعي- صور
أجبرت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا طلاب كلية التجارة في جامعة صنعاء على حضور دورات طائفية وعنصرية لمدة أسبوع تحت مسمى دورات طوفان الأقصى والتي تهدف إلى تحويل الطلاب لوقود لأجندات طائفية وعسكرية تخدم المليشيات الإرهابية في تصعيدها العسكري.
وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" بأن مليشيات الحوثيين الإرهابية قامت عبر ملتقى الطالب الجامعي بإرسال تعميمات الى المجموعات الطلابية على تطبيق الواتس آب لتبليغهم بحضور الدورة والتي تأتي ضمن إطار إستمرار مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في عسكرة الجامعات الواقعة تحت سيطرتها ضمن سلسلة طويلة من الإنتهاكات بحق التعليم الجامعي في مناطق نفوذها.
وأوضحت المصادر بأن المليشيات توعد الطلاب الذين يحضرون هذه الدورات الطائفية بمنحهم خمس درجات عن حضور كل يوم في الدورة التي تقيمها المليشيات الحوثية وتضاف للمواد الدراسية نهاية الترم الدراسي ، في إطار إستخدام مليشيات الحوثيين للدرجات كوسيلة لحشد الطلاب إلى مهرجاناتها والدورات التي تقيمها في الجامعات الواقعة تحت سيطرتها.
وإشارات المصادر بأن ملتقى الطالب الجامعي ذراع مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في الجامعة يقوم بتوزيع كشوفات لمندوبين كل دفعة من أجل تحضير الطلاب الذين يحضرون الدورات من أجل إعطاء خمسة درجات لكل طالب والذين لا يحضرون يتوعدهم الملتقى بحذف درجات أعمال السنة وإعطائهم صفر.