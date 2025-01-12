الحوثيون يحولون جامعة صنعاء إلى معسكر إرهابي ويجبرون الطلاب على حضور دورات طائفية مقابل الدرجات

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أجبرت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا طلاب كلية التجارة في جامعة صنعاء على حضور دورات طائفية وعنصرية لمدة أسبوع تحت مسمى دورات طوفان الأقصى والتي تهدف إلى تحويل الطلاب لوقود لأجندات طائفية وعسكرية تخدم المليشيات الإرهابية في تصعيدها العسكري.

وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" بأن مليشيات الحوثيين الإرهابية قامت عبر ملتقى الطالب الجامعي بإرسال تعميمات الى المجموعات الطلابية على تطبيق الواتس آب لتبليغهم بحضور الدورة والتي تأتي ضمن إطار إستمرار مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في عسكرة الجامعات الواقعة تحت سيطرتها ضمن سلسلة طويلة من الإنتهاكات بحق التعليم الجامعي في مناطق نفوذها.

وأوضحت المصادر بأن المليشيات توعد الطلاب الذين يحضرون هذه الدورات الطائفية بمنحهم خمس درجات عن حضور كل يوم في الدورة التي تقيمها المليشيات الحوثية وتضاف للمواد الدراسية نهاية الترم الدراسي ، في إطار إستخدام مليشيات الحوثيين للدرجات كوسيلة لحشد الطلاب إلى مهرجاناتها والدورات التي تقيمها في الجامعات الواقعة تحت سيطرتها.

وإشارات المصادر بأن ملتقى الطالب الجامعي ذراع مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في الجامعة يقوم بتوزيع كشوفات لمندوبين كل دفعة من أجل تحضير الطلاب الذين يحضرون الدورات من أجل إعطاء خمسة درجات لكل طالب والذين لا يحضرون يتوعدهم الملتقى بحذف درجات أعمال السنة وإعطائهم صفر.