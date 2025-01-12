وزير الأوقاف يطالب بزيادة حصة اليمن من الحجاج ويوقع مع مع نظيره السعودي اتفاقية ترتيبات حج 1446هـ

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - جدة

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في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1446هـ، وقع وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم بمدينة جدة، اتفاقية ترتيبات وإجراءات الحج مع وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة.

تناولت الاتفاقية تنظيم الحصة المخصصة للحجاج اليمنيين، وتحديد منافذ ووسائل القدوم والمغادرة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتحسين الخدمات ورفع مستوى التنظيم لضيوف الرحمن.

وخلال اللقاء، تقدم وزير الأوقاف بطلب زيادة الحصة المخصصة للجمهورية اليمنية من الحجاج، استنادًا إلى الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد، وبالنظر إلى مساحات مخيمات مشعر منى الخاصة بالحجاج، فقد بحث الوزير مع نظيره السعودي، توسعة تلك المساحات، وتعزيز الطاقة الاستيعابية في منفذ الوديعة لتخفيف الازدحام وتسريع حركة التفويج.

وناقش الوزير مع الجانب السعودي إمكانية تكثيف رحلات الطيران لنقل حجاج بلادنا، بهدف تقليل تكاليف السفر وتحسين تجربة نقل الحجاج عبر المنافذ الجوية المعتمدة.

من جانبه، أشاد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بجهود بعثة الحج اليمنية في إنجاح مواسم الحج السابقة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم للمناسك.

حضر مراسم التوقيع وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش، ومدير مكتب الوزير، الأستاذ محسن مجمل.