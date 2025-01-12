تعليمات حول اصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيمين في السعودية ومدة صلاحية الهوية

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية اشتراط (30) يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم عند طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين.

وأهابت بصاحب العمل ورب الأسرة قبل إصدار تأشيرة خروج نهائي مراعاة أنه إذا كانت صلاحية هوية مقيم أقل من (30) يومًا، فلا يمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي، ويشترط تجديدها لإصدار تأشيرة خروج نهائي.

وأشارت إلى أنه في حال كانت صلاحية هوية مقيم أكثر من (30) يومًا وأقل من (60) يومًا، فيمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي وتكون مدتها هي المدة المتبقية من صلاحية هوية مقيم، أمّا إذا كانت صلاحية هوية مقيم (60) يومًا أو أكثر، فيمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي وتكون مدتها (60) يومًا فقط.

ونوّهت الجوازات إلى أنه يمكن لصاحب العمل ورب الأسرة إصدار تأشيرات الخروج النهائي لمكفوليهم وأفراد الأسرة التابعين لهم من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر، أبشر أعمال" وبوابة مقيم، و أن هذه الخدمة مجانية ويمكن تنفيذها دون رسوم.

وبينت المديرية العامة للجوازات، أن رسوم إصدار تأشيرة الخروج النهائي، يتم تنفيذها إلكترونيًا دون رسم مالي (خدمة مجانية).

كما أنه يتم إصدارها من خلال حساب صاحب العمل أو رب الأسرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر، أبشر أعمال"، وبوابة مقيم. وأجابت الجوازات في أحد الأسئلة الشائعة أنه إذا تبقى في صلاحية هوية مقيم (41) يومًا، ماذا يجب لإصدار تأشيرة الخروج النهائي؟، حيث ذكرت أنه يمكن لصاحب العمل أو رب الأسرة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا، وسيتم ذلك بمدة تتوافق مع المدة المتبقية في صلاحية هوية مقيم.

وحول إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها؟ أجابت الجوازات، نعم، يمكن لصاحب العمل أو رب الأسرة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا أثناء سريانها.

وإذا كان متبقٍ في هوية مقيم (28) يومًا، هل يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي،؟ قالت الجوازات: التعليمات تشترط ألا تقل صلاحية هوية مقيم عن (30) يومًا لإصدار تأشيرة الخروج النهائي.