قرارات لمجلس القضاء الأعلى وحركة تنقلات واسعة في المحاكم والنيابات.. تفاصيل

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم الأحد، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس عدة إجراءات وتنقلات، ووقف أمام التقرير المقدم من القاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئس المحكمة العليا رئيس مجلس المحاسبة، للعام المنصرم 2024م.

وأشاد مجلس القضاء بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء مجلس المحاسبة وما حققوه من إنجاز خلال العام المنصرم.

وأقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن ثلاثة من القضاة وذلك لارتكابهم مخالفات مسلكية.

كما أقر المجلس نقل القاضي علي علي محمد ريشان رئيسًا لمحكمة استئناف مأرب.

وأجرى المجلس حركة تنقلات قضائية في المحاكم والنيابات بعدد من المحافظات المحررة على النحو الآتي:

- القاضي قيصر منصور محمد علي عضوًا في المكتب الفني بمكتب النائب العام.

محافظة عدن:

- القاضي أحمد محمد أحمد شيخ عضوا لنيابة استئناف شمال عدن.

- القاضي فاطمة محمد راجح شريان عضواً لنيابة استئناف شمال عدن.

- القاضي معمر صالح سعيد بارحمة عضواً لنيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة م. عدن.

محافظة تعز:

- القاضي عبدالله عبدالخالق أحمد الصنعاني عضو نيابة الاستئناف.

- القاضي عبدالمجيد شداد نصر الحميري عضو نيابة الاستئناف.

- القاضي عبدالغني علي أحمد العبيدي عضو نيابة الاستئناف.

- القاضي محمد عبده قائد سيف عضو نيابة استئناف الأموال العامة.

- القاضي أحمد شمسان محمود المذجحي عضو نيابة استئناف الأموال العامة.

- القاضي عبدالدائم عبده عوض الحكيمي عضو نيابة استئناف الأموال العامة.

- القاضي محمد صالح محمد المقالح عضو نيابة استئناف الأموال العامة.

- القاضي شوقي قاسم سعيد عبدالله عضو نيابة استئناف الأموال العامة.

- القاضي مطهر علي شمسان القدسي وكيلاً لنيابة الأموال العامة.

- القاضي محمد سعيد حسن العامري عضو نيابة صبر الابتدائية.

محافظة حضرموت:

أولا: نيابة الاستئناف.

- القاضي رضوان سالم علي لكمح عضو نيابة استئناف المكلا.

- القاضي عاتق أحمد حسين صالح عضو نيابة استئناف المكلا.

- القاضي فتحي عمر سالم الجريدي عضو نيابة استئناف سيئون.

- القاضي غازي ناصر طالب الكثيري عضو نيابة استئناف سيئون.

- القاضي وليد صالح محمد باعثمان عضو نيابة استئناف الأموال العامة المكلا.

- القاضي حسن محمد حسن القرزي عضو نيابة استئناف الأموال العامة المكلا.

ثانياً: المحاكم الابتدائية:

- القاضي سالم محمد سالم العماري رئيسا لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.

- القاضي جلال عبدالله صالح بن مخاشن رئيسا لمحكمة الديس الشرقية الابتدائية.

- القاضي سالم حسين سالم باشريف رئيسا لمحكمة غيل باوزير الابتدائية.

- القاضي حسن سالم صالح بن الشيبة رئيسا لمحكمة حجر الابتدائية.

- القاضي عبدالرحيم سالم عبدالرحيم باوزير رئيسا لمحكمة صيف الابتدائية.

- القاضي شيخ محمد سالم باسهل قاضياً بمحكمة غرب المكلا الابتدائية.

- القاضي سعيد محمد عمر باقرين قاضيا بمحكمة غرب المكلا الابتدائية.

ثالثاً: النيابات الابتدائية:

- القاضي عوض علي عوض الشقري وكيلا لنيابة شرق المكلا الابتدائية.

- القاضي نزار عبدالله محمد القدسي وكيلاً لنيابة غرب المكلا الابتدائية.

- القاضي أحمد عبدالله سالم عبدالمانع وكيلاً لنيابة الشحر الابتدائية.

- القاضي أسامة عبدالرحمن عمر با مسعود وكيلاً لنيابة الأحداث الابتدائية.

- القاضي غانم عوض سالم البحسني وكيلا لنيابة صيف الابتدائية.

- القاضي أحمد عبدالكريم فرج بن علي الحاج وكيلاً لنيابة القطن الابتدائية.

- القاضي عمر سالم عبدالله باحميد عضو نيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية المكلا.

محافظة أبين:

- القاضي محمد سالم علي المحثوثي عضو نيابة الاستئناف.

- القاضي عبدالله أحمد أمكرح عضو نيابة الاستئناف.

- القاضي علي عطاش حسين أبو بكر عضو نيابة الاستئناف.

- القاضي مدين هادي حمود هادي وكيلاً لنيابة المرور الابتدائية.

- القاضي عبدالله محمد عوض باسندوة وكيلاً لنيابة جعار الابتدائية.

وأقر المجلس الإجازة القضائية للعام الهجري 1446هـ لشهري رمضان و ذي الحجة.

وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطلع على محضره السابق وأقره.