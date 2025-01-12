المبعوث الأممي يطير إلى طهران بعد زيارة غير ناجحة إلى صنعاء ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز بمحافظة البيضاء.. والسبب طلق ناري قيادي حوثي في إب يقطع شارعًا عامًا ويبني وسطه بحماية قيادي آخر قادم من صعدة وتعاون الوكيل المروعي- صور القبض على قاتل المواطن الشرعبي في تعز وابنة الضحية تعبر عن مشاعرها تفاصيل مفاجئة بعد أن اعتنقت الإسلام من أجله.. هل انفصل بنزيما عن صديقته قد يغير حياتك.. اكتشف أعراض مذهلة لاتتوقعها لنقص فيتامين D تفاصيل لم تكن تعرفها من قبل ...العلاقة بين الجرثومة وسرطان المعدة07 يومان ودمار مرعب قد لٱ تصدق.. تعرف على أسوأ حريق بتاريخ أميركا بعد هجوم مباغت والسيطرة .. انفجار المواجهات في الخرطوم رونالدو يكسب مبالغ فلكية من مقابلاته التلفزيونية
يتوجه المبعوث الأممي الخاص باليمن، اليوم الأحد الى طهران وفق بيان مقتضب، لمكتبه نشره اليوم.
وقال مكتب المبعوث: ''بعد زياراته إلى مسقط وصنعاء الأسبوع الماضي، يصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ إلى طهران هذا اليوم، كجزء من سلسلة الاجتماعات الإقليمية والوطنية التي يعقدها في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لتعزيز السلام في اليمن''.
وانتقدت الحكومة اليمنية أداء المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، عقب زيارته الأخيرة الى صنعاء، واجتماعه بقيادات حوثية، يستجديها الإفراج عن الموظفين الأمميين.
واعتبر وزير الإعلام معمر الإرياني أن تركيز المبعوث على قضايا فرعية، بدلًا من دعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وجهود السلام الشامل، يعكس إخفاقًا في أداء المهمة الأساسية.
وشدد على أن هذا النهج يظهر أزمة دبلوماسية في تعامل الأمم المتحدة مع الملف اليمني، مطالبًا باتخاذ خطوات أكثر حزمًا لتنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والاستقرار.