المبعوث الأممي يطير إلى طهران بعد زيارة غير ناجحة إلى صنعاء ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز بمحافظة البيضاء.. والسبب طلق ناري قيادي حوثي في إب يقطع شارعًا عامًا ويبني وسطه بحماية قيادي آخر قادم من صعدة وتعاون الوكيل المروعي- صور القبض على قاتل المواطن الشرعبي في تعز وابنة الضحية تعبر عن مشاعرها تفاصيل مفاجئة بعد أن اعتنقت الإسلام من أجله.. هل انفصل بنزيما عن صديقته قد يغير حياتك.. اكتشف أعراض مذهلة لاتتوقعها لنقص فيتامين D تفاصيل لم تكن تعرفها من قبل ...العلاقة بين الجرثومة وسرطان المعدة07 يومان ودمار مرعب قد لٱ تصدق.. تعرف على أسوأ حريق بتاريخ أميركا بعد هجوم مباغت والسيطرة .. انفجار المواجهات في الخرطوم رونالدو يكسب مبالغ فلكية من مقابلاته التلفزيونية
ارتفع عدد ضحايا حادثة انفجار محطة الغاز في البيضاء وسط اليمن الى 15 قتيلا وأصيب 67 آخرون، وفق وزارة الصحة بحكومة صنعاء، اضافة الى احتراق عدد من المركبات التي كانت بالقرب من الصهاريج.
وأمس السبت، انفجرت صهاريج محطات غاز عشوائية في المجريش بمنطقة الناصفة آل حميقان، التابعة إداريا لمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء على الحدود الإدارية مع مديرية الحد بيافع محافظة لحج.
وقال مسئول محلي بمحافظة البيضاء ، إن انفجار محطة الغاز ناتج عن قيام إحدى النقاط العسكرية بإطلاق نار على إحدى السيارات، حيث أصاب الطلق الناري المحطة وتسبب بانفجارها.