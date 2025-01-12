ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز بمحافظة البيضاء.. والسبب طلق ناري

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ارتفع عدد ضحايا حادثة انفجار محطة الغاز في البيضاء وسط اليمن الى 15 قتيلا وأصيب 67 آخرون، وفق وزارة الصحة بحكومة صنعاء، اضافة الى احتراق عدد من المركبات التي كانت بالقرب من الصهاريج.

وأمس السبت، انفجرت صهاريج محطات غاز عشوائية في المجريش بمنطقة الناصفة آل حميقان، التابعة إداريا لمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء على الحدود الإدارية مع مديرية الحد بيافع محافظة لحج.

وقال مسئول محلي بمحافظة البيضاء ، إن انفجار محطة الغاز ناتج عن قيام إحدى النقاط العسكرية بإطلاق نار على إحدى السيارات، حيث أصاب الطلق الناري المحطة وتسبب بانفجارها.