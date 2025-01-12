قيادي حوثي في إب يقطع شارعًا عامًا ويبني وسطه بحماية قيادي آخر قادم من صعدة وتعاون الوكيل المروعي- صور

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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يقوم قيادي حوثي ببناء مخالف في مدينة إب، واغلق شارعا عاما، بحماية قيادي آخر قادم من صعدة بالتعاون مع وكيل المحافظة عبدالواحد المروعي، في تعد صارخ على الممتلكات العامة

وفي التفاصيل قام القيادي في مليشيات الحوثي في محافظة إب وسط اليمن والقادم من صعدة شمالا "كمال السحاري" مع وكيل محافظة إب عبدالواحد المروعي بقطع شارع الثلاثين في مدينة إب بالعديد من الأطقم العسكرية التابعة لهم والتي جاءت بعضها برفقة "السحاري" من صعدة لحماية القيادي الآخر "حمود علي يحيى الحسني" والذي يقوم بالبناء وسط شارع الثلاثين بمنطقة الحمامي بعمق "8" أمتار، بدون ترخيص.

وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" بان "السحاري"القيادي الحوثي تحدث في فيديو له بأنه أتى من صعدة للدفاع عن شخص مظلوم في محافظة إب.

وأوضحت المصادر بأن السحاري وصل إب بأطقمه العسكرية ومرافقيه بالإضافة إلى أطقم ومرافقين الوكيل "المروعي" ليقوم بالبسط على الشارع بالقوة ويبني للمدعو "الحسيني" وسط خط الثلاثين الذي تم افتتاحه وتوسعته وإصلاحه قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن الحفر وأعمال البناء وسط الشارع لا تزال مستمرة حتى الآن دون اكتراث أو خوف من الجهات الأمنية والمعنية ، وبالرغم أن مكتب الأشغال العامة بالمحافظة رفع بمذكرات للأمن، ومع ذلك لا يزال المدعو "الحسني" يبني والأطقم العسكرية والمسلحين يقومون بحمايته.

هذا الاعتداء الصارخ لمليشيات الحوثيين على الممتلكات العامة، -وفق المصادر- أثار استياء المواطنين ، والذين دعوا مكتب الأشغال العامة ومحافظ المحافظة ومدير الأمن إلى اتخاذ خطوات حازمة وسريعة لإيقاف هذه الانتهاكات وإعادة الأمور إلى نصابها.