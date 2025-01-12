القبض على قاتل المواطن الشرعبي في تعز وابنة الضحية تعبر عن مشاعرها

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكنت قوات الشرطة في تعز اليوم الأحد بالتعاون مع لواء النصر، المنتشر في مناطق جبل حبشي (غربي تعز)، من إلقاء القبض على وليد شعلة المتهم بقتل المواطن "سيف الشرعبي والد الصحفية غدير الشرعبي، بعد نحو أسبوعين من ارتكابه الجريمة.

وقالت شرطة محافظة تعز، في بيان مقتضب، إنها ألقت القبض على وليد شعله، المتهم الرئيسي بقتل المواطن سيف الشرعبي، في مديرية جبل حبشي، غرب المدينة، وتم تسليمه لإدارة الأمن.

وقتل المواطن سيف الشرعبي أواخر ديسمبر/ من العام الماضي 2024م بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد الأشخاص أمام منزله في حي المسبح بعصيفرة، وسط مدينة تعز.

ووفقا لرواية ابنة الضحية الصحفية غدير الشرعبي، فإن والدها طلب من المسلح عدم مضغ القات أمام منزله، إلا أن الأخير باشره بإطلاق النار وأرداه قتيلاً

وعقب الإعلان عن إلقاء القبض على المتهم، كتبت غدير منشورًا على الفيسبوك قالت فيه: "مش قادر أقول مشاعري!

مش قادر أكتب،

مسكوووه يارب،

مسكوا قاتلك يا أبي،

مسكوه الرجال الأبرار وأمن تعز الشرفاء يا أبي،

أنا على ثقة ويقين بقضاءنا العادل والسريع.

للحديث بقية...".