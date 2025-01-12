تفاصيل مفاجئة بعد أن اعتنقت الإسلام من أجله.. هل انفصل بنزيما عن صديقته

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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دار جدل واسع حول انفصال النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد السعودي، عن صديقته جودران أوزونا واللذين يرتبطان بعلاقة عاطفية منذ صيف 2022.

وأثيرت تساؤلات عديدة حول انتهاء هذه العلاقة بعدما ألغت جوردان متابعة نجم ريال مدريد الإسباني السابق عبر موقع إنستغرام والذي أنجبت له طفلاً عام 2023.

واعتنقت جوردان الإسلام كـ “دليل على حبها” للاعب الفرنسي رغم أنها تحدثت من قبل في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" بأن هذا القرار كان شخصيًا منها بعدما وجدت الطمأنينة في الدين الإسلامي.

وقالت جوردان خلال المقابلة: “لقد اعتنقت الإسلام.. حدث ذلك في مسجد مدريد.. شاهدت الحاضرين يتلون القرآن وقررت دخول هذا الدين وبكيت كالأطفال بسبب الطمأنينة التي شعرت بها".

وتابعت: "لقد بحثت كثيرًا عن هذا الدين وأجده جميلاً. كل ما قرأته عنه أثر فيّ. خلال شهر رمضان قرأت القرآن وجعلني أبكي".

وفي يناير 2024، تصدر بنزيما عناوين الأخبار بعدما شوهد وهو يستمتع على الشاطئ مع زوجته السابقة كلوي دي لاوني أثناء عطلة في موريشيوس.

واختفى بنزيما قبلها من إنستغرام، حيث ألغى متابعة كل الأفراد وحذف العديد من الصور من صفحاته، بما في ذلك الصور مع جوردان، قبل أن يعود إلى المنصة بعد شهرين.

وعند عودته في فبراير، ظهر بنزيما وهو يتابع سبعة أشخاص فقط، لم تكن جوردان من بينهم.