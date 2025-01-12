قد يغير حياتك.. اكتشف أعراض مذهلة لاتتوقعها لنقص فيتامين D

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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فيتامين D عنصر أساسي للصحة العامة، حيث يلعب دورًا هامًا في دعم الجهاز المناعي، صحة العظام، وتنظيم المزاج.

قد يؤدي نقص هذا الفيتامين، خاصةً خلال فصل الشتاء، إلى العديد من المشاكل الصحية الجسدية والعقلية. إليك أبرز العلامات التي تشير إلى نقص فيتامين D:

التعب والضعف الشعور المستمر بالتعب والإرهاق حتى بعد النوم الكافي قد يكون نتيجة نقص فيتامين D.

يُعتبر هذا العرض الأكثر شيوعًا، حيث يمكن أن يؤدي نقصه إلى ضعف في العضلات، مما يجعل المهام اليومية البسيطة أكثر صعوبة.مواضيع ذات صلة طبيب يحذر:

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2. تغيرات في المزاج بحسب الدكتورة ديفيا غوبال، استشارية الطب الباطني في مستشفى Sir H.N. Reliance Foundation، فإن نقص فيتامين D يرتبط بتغيرات المزاج مثل الاكتئاب، القلق، أو حتى التهيج. يُعزى ذلك إلى دور فيتامين D في إنتاج السيروتونين، ما يعني أن نقصه قد يسبب تقلبات مزاجية غير مبررة.

3. آلام في العظام يمكن أن يؤدي نقص فيتامين D إلى آلام أو أوجاع في العظام والعضلات، خاصة في أسفل الظهر، الوركين، والمفاصل.

4. تساقط الشعر وترققه يرتبط نقص فيتامين D الشديد بتساقط الشعر أو ترققه. إذا لاحظت تغييرات في صحة شعرك، فقد يكون ذلك علامة على نقص هذا الفيتامين.

5. الالتهابات المتكررة بحسب الدكتور عبيزر مانكاد، استشاري الطب الباطني في مستشفى Saifee، فإن انخفاض مستويات فيتامين D يؤثر على وظائف الجهاز المناعي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض مثل نزلات البرد المتكررة.

6. تأخر شفاء الجروح يمكن أن يؤدي نقص فيتامين D إلى تأخر التئام الجروح، حيث يلعب دورًا هامًا في إصلاح الأنسجة. قد تكون هناك أيضًا آلام أو تقلصات في العضلات نتيجة لنقص الكالسيوم المرتبط بانخفاض مستويات فيتامين D.