تفاصيل لم تكن تعرفها من قبل ...العلاقة بين الجرثومة وسرطان المعدة07

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 101

جرثومة المعدة لها علاقة وثيقة بعدد من مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك سرطان المعدة، إذ تعد واحدة من عوامل الخطر المعروفة.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، العلاقة بين جرثومة المعدة وسرطان المعدة، بحسب "news medical".

والسرطان العلاقة بين جرثومة المعدة والسرطان، تتمثل في التالي:

جرثومة المعدة تسبب التهابًا مزمنًا في بطانة المعدة، وإذا استمر الالتهاب لفترة طويلة دون علاج، قد يؤدي إلى تغييرات في خلايا المعدة، مثل الضمور المعدي، والتهاب المعدة المزمن، وكذا التغيرات السابقة للتسرطن.

فاستمرار الالتهاب المزمن الناتج عن جرثومة المعدة قد يؤدي إلى الطفرات الجينية في خلايا المعدة، وبمرور الوقت، يمكن أن تتحول هذه الطفرات إلى سرطان المعدة، خاصة السرطان الغدي المعدي، وهو النوع الأكثر شيوعًا. عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة مع وجود الجرثومة

1- التاريخ العائلي: إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة.

2- النظام الغذائي: تناول الأطعمة المالحة، المدخنة، والمخللات يزيد من الخطر.

3- التدخين والكحول: تزيد هذه العوامل من تأثير جرثومة المعدة الضار.

4- التأخر في العلاج: إذا لم تُعالج العدوى لفترات طويلة. قد يهمك: جرثومة المعدة أعراضها متعددة.. متى تستدعي استشارة الطبيب؟ احتمالات الإصابة ليس كل من يصاب بجرثومة المعدة يتطور لديه سرطان المعدة، فالعوامل التالية هي التي تحدد احتمال الإصابة بالسرطان:

1- السلالة البكتيرية: بعض سلالات جرثومة المعدة أكثر خطورة، وهي التي تعزز الالتهاب والتغيرات في الخلايا.

2- العوامل الوراثية: الجينات التي تتحكم في استجابة الجهاز المناعي قد تلعب دورًا.

3- البيئة: العوامل الغذائية ونمط الحياة تؤثر على تطور المرض.

أهمية التشخيص المبكر علاج جرثومة المعدة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المعدة، والتشخيص المبكر للجرثومة يمكن أن يمنع التغيرات المزمنة في بطانة المعدة.

الوقاية والعلاج

1- تناول طعام صحي ومطهو جيدًا، وتجنب الأطعمة المالحة والمدخنة. 2- الامتناع عن التدخين والكحول.

3- الحفاظ على النظافة الشخصية وتجنب التلوث بالطعام أو الماء.

4- التخلص من جرثومة المعدة باستخدام مضادات حيوية فعالة ومضادات الحموضة.

5- متابعة طبية منتظمة إذا كنت مصابًا بالتهاب مزمن أو لديك تاريخ عائلي لسرطان المعدة.

فجرثومة المعدة تعتبر من عوامل الخطر القابلة للعلاج التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان المعدة. الوقاية، التشخيص المبكر، والعلاج المناسب يساهمون في تقليل خطر الإصابة بشكل كبير