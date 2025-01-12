رونالدو يكسب مبالغ فلكية من مقابلاته التلفزيونية

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ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي لكرة القدم، يتقاضى مبلغًا ماليا طائلا مقابل كل مقابلة صحفية خاصة يجريها مع المحطات التلفزيونية.
وبحسب منصة (Sports Illustrated) البريطانية، فإن رونالدو (39 عامًا) يعد الأكثر شهرة وانتشارًا حول العالم في الوقت الحالي، حيث يتابعه ما يزيد على 1.2 مليار شخص في كل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وغيرها.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد قال هاري هوغو، الرئيس التنفيذي لشركة (Sport Lobster) الإعلامية الرياضية، إن كريستيانو رونالدو يتقاضى مليون جنيه إسترليني مقابل إجراء جلسة تصوير في مقابلة تلفزيونية.
وذكر باولو بيسكاتور، وهو خبير منصات التواصل الاجتماعي وأحد مديري شركة (PP Foresight)، أن رونالدو سيستحوذ على سوق الإعلانات في الفترة المقبلة، بعد أن تجاوز عدد متابعيه حاجز المليار. ولم يتفاجأ بيسكاتور من أن تكون تكلفة استضافة قائد المنتخب البرتغالي في برامج تلفزيونية باهظة إلى هذا الحد، بالنظر إلى قوة انتشاره الطاغية حول العالم، وهو ما يسمى القوة الناعمة الرياضية.
في الحقيقة، يعد رونالدو بمثابة منجم يدر ذهبًا طيلة الأوقات، إذ يتقاضى راتبًا سنويًا يناهز 200 مليون دولار من النصر، فضلًا عن مكاسبه المالية الفائقة من منصات التواصل الاجتماعي، التي تزيد على 50 مليون دولار سنويًا.
هذا ويُضاف إليه أرباح صاروخ ماديرا من الإعلانات التي تُقدر في العام الواحد بنحو 70 مليون دولار، في حين تدر سلسلة فنادقه المنتشرة حول العالم، وعلاماته التجارية في العطور والملابس، نحو 250 مليون دولار سنويًا.