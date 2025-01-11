الجيش السوداني يحقق انتصارا كبيرا على قوات الدعم السريع وينتزع أحد اكبر المدن السودانية والاحتفالات الشعبية تعم المدن

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - الجزيرة نت

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أعلن الجيش السوداني، في بيان، أن قواته تمكنت من السيطرة على مدينة ود مدني اليوم السبت، واستعادتها من قوات الدعم السريع.

وأوضح الجيش أن القوات المسلحة والنظامية الأخرى تتقدم في كل المحاور، وتعمل على "نظافة جيوب المتمردين داخل المدينة".

ونقلت مراسلة الجزيرة نت إيمان كمال الدين تصريحات خاصة عن قائد العمل الخاص التابع للجيش السوداني بمحور سنار فتح العليم الشوبلي قوله إن الجيش أحكم السيطرة على مدينة ود مدني، ويجري عمليات تمشيط واسعة للمدينة، في حين فرت قوات الدعم السريع إلى شمال ود مدني باتجاه الحصاحيصا والكاملين.

وأضاف الشوبلي أن تقدم الجيش سيتواصل حتى التحرير الكامل لولاية الجزيرة وتحرير كل السودان، وفق تعبيره.

وشهدت مدن عطبرة وبورتسودان وأم درمان وكوستي وغيرها مظاهرات للمواطنين تعبيرا عن فرحتهم باستعادة مدينة ود مدني.

وكان الجيش أعلن اليوم السبت أنه تمكن من استعادة بلدة ود المهيدي شرق ود مدني، وتقدم وصولا إلى منطقة العربياب القريبة من مدخل ود مدني وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 سيطرت قوات الدعم السريع بقيادة أبو عاقلة كيكل على مدن عدة في الجزيرة، بينها ود مدني مركز الولاية.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من الولاية سوى مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّر بحث أنجزته جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.