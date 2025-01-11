انفجار مهول في أحد محطات الغاز بمحافظة البيضاء يتسبب في مقتل وجرح العشرات من المواطنين.

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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توفي وأصيب العشرات من المواطنين إثر إنفجار في محطة لتعبئة الغاز عصر اليوم السبت في قرية "المجريش" بعزلة "الناصفة" مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء على خط البيضاء الحد يافع.

مصادر محلية قالت لـ"مأرب برس" بأن الحادثة بدأت جراء إنفجار "20"أسطوانة غاز في إحدى المحطات بمنطقة "المجريش" بمديرية الزاهر ، وامتد الإنفجار بعدها ليصل 3 محطات متجاورة لتعبئة الغاز المنزلي في المنطقة.

وأوضحت المصادر بأن عدد الوفيات الناتجة عن حادثة الإنفجار المؤلمة حتى الآن بلغ "8" وفيات من المواطنين بينما تجاوز عدد المصابين أكثر من 50 مصابا معظهم بحالات حرجة ، وتواجه المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة عجزا كامل في إسعاف المصابين.

وأشارت المصادر بأن هناك أكثر من "20" باص تعرصت للحرق بسبب الانفجار الذي حصل في قرية المجريش عزلة الناصفة ال حميقان مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وتأتي هذه الحادثة الأليمة لتعيد تسليط الضوء على غياب معايير السلامة والرقابة في تشغيل محطات الغاز مما يجعلها قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين وتعرضهم لمآسٍ متكررة.