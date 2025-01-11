الجيش السوداني يحقق انتصارا كبيرا على قوات الدعم السريع وينتزع أحد اكبر المدن السودانية والاحتفالات الشعبية تعم المدن انفجار مهول في أحد محطات الغاز بمحافظة البيضاء يتسبب في مقتل وجرح العشرات من المواطنين. لماذا ساعدت الصين الحوثيين سراً في الهجمات على سفن الغرب بالبحر الأحمر وماهي الصفقة بينهما .. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل تقرير أمريكي يتحدث عن دعم الصين للحوثيين ظمن خيارات الشراكة الناشئة بين بكين وطهران ... ومستقبل علاقة الحزب الشيوعي بعمائم الشيعة الاحزاب السياسية بالبيضاء تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل العاجل نجاة شيخ قبلي كبير من عملية إغتيال بمحافظة إب ... وانفلات أمني واسع يعم المحافظة في ظل مباركة مليشيا الحوثي حرب ابادة في الحنكة بالبيضاء.. مليشيا الحوثي تقتحم المنطقة والأهالي يناشدون الرئاسي والمقاومة وقوات الشرعية برشلونة وريال مدريد وجهًا لوجه في الجوهرة المشعة (توقيت الكلاسيكو) موقف أمريكي من هجوم الحوثيين وقصفهم منازل المواطنين بمحافظة البيضاء أول زيارة لرئيس حكومة لبنانية إلى سوريا منذ الحريري 2010
توفي وأصيب العشرات من المواطنين إثر إنفجار في محطة لتعبئة الغاز عصر اليوم السبت في قرية "المجريش" بعزلة "الناصفة" مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء على خط البيضاء الحد يافع.
مصادر محلية قالت لـ"مأرب برس" بأن الحادثة بدأت جراء إنفجار "20"أسطوانة غاز في إحدى المحطات بمنطقة "المجريش" بمديرية الزاهر ، وامتد الإنفجار بعدها ليصل 3 محطات متجاورة لتعبئة الغاز المنزلي في المنطقة.
وأوضحت المصادر بأن عدد الوفيات الناتجة عن حادثة الإنفجار المؤلمة حتى الآن بلغ "8" وفيات من المواطنين بينما تجاوز عدد المصابين أكثر من 50 مصابا معظهم بحالات حرجة ، وتواجه المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة عجزا كامل في إسعاف المصابين.
وأشارت المصادر بأن هناك أكثر من "20" باص تعرصت للحرق بسبب الانفجار الذي حصل في قرية المجريش عزلة الناصفة ال حميقان مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.
وتأتي هذه الحادثة الأليمة لتعيد تسليط الضوء على غياب معايير السلامة والرقابة في تشغيل محطات الغاز مما يجعلها قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين وتعرضهم لمآسٍ متكررة.