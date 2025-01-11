تقرير أمريكي يتحدث عن دعم الصين للحوثيين ظمن خيارات الشراكة الناشئة بين بكين وطهران ... ومستقبل علاقة الحزب الشيوعي بعمائم الشيعة

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - ترجمة الموقع بوست

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قال تقرير أمريكي إن الصين عززت علاقاتها مع إيران في السنوات الأخيرة، وشمل ذلك الدعم لوكلاء إيران الإقليميين - ولا سيما المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت مجلة "ذا ناشيونال انترست" في تقرير للباحث بيتر سوسيو إن تعزيز تلك العلاقة جزء من شراكة ناشئة أو حتى تحالف بحكم الأمر الواقع بين طهران والصين.

وحسب التقرير فإنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، التقى الرئيس الصيني شي جين بينج بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة البريكس في قازان، روسيا - وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الجمهورية الإسلامية في القمة. أعرب شي عن رغبته في تطوير التعاون الودي مع إيران.

ويرى أن الشراكة المتنامية بين إيران والصين ليست مجرد علاقة مصلحة، ولكن الحزب الشيوعي الصيني سيفكر دائمًا في الصين أولاً ثم شركائه بعد ذلك.

وذكر أن إيران تظل حاليًا أكبر مورد للنفط للصين، ووفقًا لرويترز، تشتري بكين حاليًا حوالي 90% من صادرات طهران النفطية بخصم. قبل عام واحد فقط، وصلت صادرات إيران إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات بعد أن نمت بنسبة 50% في عام 2023، على الرغم من العقوبات الغربية.

ووفقا التقرير بسبب هذه الشراكة، فإن أي تباطؤ في الاقتصاد الصيني قد يخلف تأثيرًا متموجًا يمتد إلى إيران.

"من المسلم به أن الانكماش الاقتصادي في الصين أدى أيضًا إلى انخفاض الطلب على النفط، الأمر الذي يمحو بدوره بعض النفوذ الإيراني"، أوضحت إيرينا تسوكرمان، المحللة الجيوسياسية ورئيسة شركة سكاراب أبريزينج. "وعلاوة على ذلك، في ضوء حملة ترامب المتوقعة على تهريب النفط الإيراني، هناك قلق متزايد في دوائر الحزب الشيوعي الصيني بشأن فرض أو فرض عقوبات محتملة تتعلق بالأعمال التجارية مع إيران وروسيا".

وبعيدًا عن النفط -حسب التقرير- تظل الصين وإيران شريكتين تجاريتين وثيقتين، في حين كانت هناك تكهنات بأن البعض في طهران قد ينظرون إلى روسيا كقوة متدهورة - وربما أكثر من ذلك حيث تم طرد روسيا بشكل أساسي من قواعدها في سوريا واحتاجت إلى أفراد عسكريين من كوريا الشمالية لتعزيز جهودها الحربية في أوكرانيا.

"نظرًا لهذه التغييرات الجيوسياسية المستمرة، فمن المرجح أن تستمر طهران وبكين في التعاون الوثيق في المجالات الضارة بمصالح الولايات المتحدة"، وفق التقرير.

وقالت تسوكرمان لمجلة The National Interest: "لقد باعت الصين لإيران تكنولوجيا المراقبة المتطورة؛ ويشارك قراصنة وجواسيس صينيون وإيرانيون في عمليات مشتركة في جميع أنحاء العالم، وينمو التعاون في مجال الأمن السيبراني بشكل عام. كما تعد الصين مستأجرًا مهمًا للأراضي في إيران، حتى لو لم يكن التعاون التجاري في الممارسة العملية سلسًا كما يمكن أن يكون بسبب الاختلافات الثقافية طويلة الأمد".

وأضافت "على الرغم من العلاقات الجيدة التي يتم تشكيلها الآن بين بكين وطهران، فمن غير الحكمة قراءة الكثير في هذه الشراكة المتنامية. إن العلاقة بين الصين وإيران ليست علاقة مصلحة، ولكن الحزب الشيوعي الصيني سوف يفكر دائما في الصين أولا ثم شركائها بعد ذلك".

"في حين أن هذا النوع من التعاون مفيد للطرفين وعملي، ويمكن لإيران والصين أيضا فتح الأبواب لبعضهما البعض في مجالات استراتيجية مختلفة مثل روسيا، فإن الحزب الشيوعي الصيني لديه أجندته الخاصة في المقدمة وسوف يتحول إلى جهات فاعلة أخرى - مثل تركيا، الدولة الجديدة الواضحة في سوريا - حسب الحاجة، ومن المؤكد أنه لن يخاطر بأولوياته الجيوسياسية، مثل الهيمنة المحتملة في بحر الصين الجنوبي، لدعم مناوشات إيران إذا أتت بنتائج عكسية"، كما قالت تسوكرمان.

وتابعت "لهذه الأسباب، ستظل إيران إلى حد ما شريكا صغيرا للصين بدلا من دولة ذات "قوة" أو نفوذ جدي على الصين. ويرجع هذا ببساطة إلى حقيقة أن الصين دولة أكبر بكثير ولديها اقتصاد أعظم بكثير وشرعية سياسية واقتصادية أكبر بكثير ونفوذ في جميع أنحاء العالم".