نجاة شيخ قبلي كبير من عملية إغتيال بمحافظة إب ... وانفلات أمني واسع يعم المحافظة في ظل مباركة مليشيا الحوثي

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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تشهد محافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا انفلاتا أمنيا غير مسبوق يتفاقم يوما بعد أخر ، حيث أصبحت جرائم القتل والإستهدافات مشهدا متكررا في المحافظة دون أي تحرك يذكر من سلطات مليشيات الحوثيين لضبط الأمن الأمر الذي جعل محافظة إب تتصدر المشهد الإعلامي في قضايا الجرائم الجنائية.

وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" عن تعرض أمين عام مديرية العدين بمحافظة إب الشيخ "عبدالواحد الشهاري" لمحاولة اغتيال ظهر اليوم السبت من قبل مسلحين مجهولين في مديرية العدين.

وأوضحت المصادر عن نجاة الشيخ "عبدالواحد الشهاري" من محاولة الإغتيال التي قام بها المسلحون المجهولون وإصابة مرافقه وهو حاليا في مستشفى الثورة بمدينة إب يتلقى العلاج.

وأكدت المصادر بأن تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة يعزى بالدرجة الأولى إلى سياسات مليشيات الحوثيين الإرهابية التي خلقت بيئة خصبة لإنتشار مثل هذه الجرائم والإغتيالات التي تشهدها محافظة إب بشكل يومي.

امس الليل الساعة 12:30 ليلا عصابة السحول قاموا بإلقاء قNبلة لمنزل #منير_الراعي وافزعوا النساء والاطفال اعملوا حل لبلاطجة السحول

وفي سياق الجرائم والانفلات الأمنى التي تشهده محافظة إب أشارت المصادر بأن العصابة المسلحة في منطقة "السحول" والمعروفة "بإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة" ، قامت بإلقاء قنبلة على منزل "منير الراعي" وافزعوا النساء والاطفال المتواجدين في المنزل والحقوا به أضرار كبيرة.

ووفقا للمصادر فإن العصابة المسلحة معروفة لدى الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وهي مشهورة بإطلاق النار على منازل وممتلكات المواطنين وترويعهم بمنطقة السحول شمال المحافظة وسط صمت وتواطؤ مليشيات الحوثيين الإرهابية.

هذا الواقع المأساوي في محافظة إب يعكس حجم التدهور الأمني والانهيار المؤسسي الذي يعيشه سكان المحافظة وسط غياب أي بوادر للتغيير أو الاستقرار في ظل سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.