عاجل: حرب ابادة في الحنكة بالبيضاء.. مليشيا الحوثي تقتحم المنطقة والأهالي يناشدون الرئاسي والمقاومة وقوات الشرعية

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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اقتحمت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا، اليوم السبت، منطقة الخشعة بقرى حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد اشتباكات عنيفة وضارية مع الأهالي مستمرة منذ ثلاثة أيام ، كما قامت المليشيات الإرهابية بقطع الإتصالات والإنترنت عن قرى حنكة آل مسعود.

ولليوم الثالث على التوالي تواصل مليشيات الحوثيين، قصف وحصار قرى حنكة آل مسعود بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء وتمنع عنهم دخول الغذاء والدواء كما تمنعهم عن إسعاف الجرحى والمصابين.

وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" بأن ما يحدث اليوم منذ الصباح الباكر في قرية حنكة آل مسعود هو حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث قامت مليشيات الحوثيين، بشن هجوم مكثف بقوام أكثر من "225" طقم عسكري وأكثر من "100" دبابة ومدرعة بالإضافة إلى طيران مسير وفرق هندسية تعمل على تفجير المنازل عن بعد مع إستمرار القصف المتواصل بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة من هاونات ومدافع ورشاشات على حنكة آل مسعود.

وأوضحت المصادر بأن الهدف الواضح من شن مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا لهذا الهجوم الشامل هو القضاء الكامل على قرية حنكة آل مسعود وسكانها.

ووفقا للمصادر فإن أهالي قرى حنكة آل مسعود ناشدوا مجلس القيادة الرئاسي وقوات الشرعية والمقاومة الوطنية لدعم آل مسعود بالمال والسلاح والذخائر بشكل عاجل وإنقاذهم من الدبابات والمدافع المتمركزة على أطراف القرية التي تستمر بقصف حنكة آل مسعود بدون رحمة.

ويمثل هذا التصعيد جريمة حرب ترتكبها مليشيات الحوثيين تستهدف المدنيين بشكل مباشر ، لتبقى قرى حنكة آل مسعود شاهدة على جرائم الإبادة التي تمارسها مليشيات الحوثيين الإرهابية دون أدنى رادع وفي ظل صمت دولي وإقليمي يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.