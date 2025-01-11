برشلونة وريال مدريد وجهًا لوجه في الجوهرة المشعة (توقيت الكلاسيكو)

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يحتضن ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية كلاسيكو برشلونة مع ريال مدريد على نهائي كأس السوبر الأسباني، غداً الأحد، الساعة العاشرة مساءً.
برشلونة تأهل للنهائي بعد فوزه، الاربعاء، على اتلتيك بلباو بهدفين دون رد، فيما تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة الخميس في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية.
وسجل أهداف ريال مدريد بيلنغهام في الدقيقة 63 فيما جاء الهدف الثاني عن طريق لاعب (مايوركا) فالجنت بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني، وسجل ريدريغو الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني.