موقف أمريكي من هجوم الحوثيين وقصفهم منازل المواطنين بمحافظة البيضاء

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 230

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت باستهداف جماعة الحوثي، لمنازل المدنيين في منطقة الحنكة التابعة لقبيلة آل مسعود في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان ''ندين بشدة الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين الأبرياء في محافظة البيضاء''.

وأشار بيان السفارة إلى أن عمليات القتل والإصابات والاعتقالات غير المشروعة التي يرتكبها الحوثيون بحق اليمنيين الأبرياء تحرم الشعب اليمني من السلام ومن المستقبل المشرق.

وامس ادانت 115 منظمة محلية في اليمو جرائم الميليشيات بحق المدنيين في قرية الحنكة بقيفة رداع.

وقال بيان مشترك للمنظمات، أن ما تقوم به مليشيات الحوثي الاجرامية منذ ثلاثة أيام من قصف وحصار غاشم لمنطقة الحنكة بمدينة #رداع بمحافظة #البيضاء راح ضحيته 13 مدني بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال بين قتيل، مشيراً إلى أن الميليشيات قامت بمنع إسعاف المصابين إلى جانب تدمير وإحراق عدد من الأعيان المدنية ودور العبادة وتشريد مئات الأسر بعد أيام من فرض الحصار الغاشم على أهالي قرية الحنكة قبل أن تدفع المليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة واعتقال عدد من أبناء المنطقة وسط إتهامات ملفقة من قبل مليشيات الحوثي

وأفاد البيان أن المليشيات الحوثية قامت بقطع المياه والغذاء والأدوية عن سكان القرية بالتزامن مع إستمرار القصف بالطائرات المسيرة مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، خصوصا بين الأطفال والنساء وكبار السن، وزاد من معاناة سكانها، ويهدد بمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات

وطالبت منظمات المجتمع المدني في اليمن، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.