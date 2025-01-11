اعلان حالة الطوارئ القصوى في لوس أنجلوس والحرائق تلتهم المدينة- صور زحام شديد في منفذ الوديعة ومئات الأسر عالقة هناك انهيار قياسي للعملة اليمنية.. الدولار يصل حاجز 2100 للبيع ''أسعار الصرف'' مصادر عسكرية: فرار مليشيا الحوثي تحت ضربات الجيش في جبهات مأرب والجوف وتعز استعادة كنوز ملكية ثمينة مخبأة منذ الحرب العالمية الثانية عاصفة شتوية تعطل آلاف الرحلات الجوية في جنوب الولايات المتحدة إيران تكشف عن قاعدة صاروخية تحت الأرض هاجمت منها إسرائيل أميركا تستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات شديدة و تكبدها مليارات الدولارات شهريا للمرة الخامسة غارات إسرائيلية وبريطانية جديدة على 3 محافظات يمنية الكشف عن 4 بنود وضعت للرئيس اللبناني بين الجلستين النيابيتين قبيل انتخابه
أعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ القصوى جراء الحرائق تلتهم مدينة لوس أنجلس بأكملها، والتي أدت لمقتل 11 شخصاً حتى الآن، في حين قال الرئيس جو بايدن إن الحرائق حولت المدينة إلى ما يشبه ساحة حرب.
وبعد 4 أيام من حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، تحولت غالبية المدينة إلى أنقاض، ما دعا إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في ظل استمرار اتساع رقعة الحرائق.
ووفق تقديرات أولية فان خسائر الحرائق الواسعة من لوس أنجلوس الأمريكية تصل إلى 57 مليار دولار.
وتواصل حرائق الغابات الهائلة محاصرة لوس أنجلوس من عدة جبهات، ووصلت النيران من هوليوود، رمز صناعة السينما الأميركية، بعد اندلاع حريق جديد في التلال المحيطة بهوليوود بوليفارد وممشى المشاهير.
وأمرت السلطات المحلية بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص، في ظل الرياح العاتية والجافة التي ساعدت في انتشار النيران عبر الأراضي القاحلة التي لم تشهد أمطارا منذ أشهر.