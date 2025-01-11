اعلان حالة الطوارئ القصوى في لوس أنجلوس والحرائق تلتهم المدينة- صور

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ القصوى جراء الحرائق تلتهم مدينة لوس أنجلس بأكملها، والتي أدت لمقتل 11 شخصاً حتى الآن، في حين قال الرئيس جو بايدن إن الحرائق حولت المدينة إلى ما يشبه ساحة حرب.

وبعد 4 أيام من حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، تحولت غالبية المدينة إلى أنقاض، ما دعا إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في ظل استمرار اتساع رقعة الحرائق.

ووفق تقديرات أولية فان خسائر الحرائق الواسعة من لوس أنجلوس الأمريكية تصل إلى 57 مليار دولار.

وتواصل حرائق الغابات الهائلة محاصرة لوس أنجلوس من عدة جبهات، ووصلت النيران من هوليوود، رمز صناعة السينما الأميركية، بعد اندلاع حريق جديد في التلال المحيطة بهوليوود بوليفارد وممشى المشاهير.

وأمرت السلطات المحلية بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص، في ظل الرياح العاتية والجافة التي ساعدت في انتشار النيران عبر الأراضي القاحلة التي لم تشهد أمطارا منذ أشهر.